Wimbledon 2023: Murray und Federer beherrschen den Blätterwald

Andy Murrays Erstrunden-Erfolg gegen Ryan Peniston und Roger Federers Besuch in Wimbledon haben am Dienstag die Titelseiten der meisten englischen Tageszeitungen gekapert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 10:11 Uhr

Zunächst mal zum Sportlichen: Da hat Andy Murray ja ohne Probleme den Einzug in die zweite Runde geschafft. Der bedauersnwerte Ryan Peniston hatte gegen den zweimaligen Wimbledon-Champion so richtig gar keine Meter. Was neben The Times auch The Guardian eine Erwähnung auf dem Titel wert war.

Fast könnte man also meinen, dass die Qualitätsmedien sich abgesprochen hätten, den lokalen Hoffnungsträger prominent zu platzieren. Weitaus spannender ist da natürlich der Blick in den Boulevard. Und um gleich beim schlimmsten Blatt anzufangen: The Sun hat viel Liebe zwischen Roger Federer und Prinzessin Kate Middleton ausgemacht.

Da will The Daily Telegraph nicht nachstehen.

Ausnahmsweise Lob gebührt bei der Fotoauswahl schließlich der Daily Mail. Denn schließlich war der Schweizer Maestro ja nicht als neuer Love Interest von Kate nach Wimbledon gekommen, sondern ganz offiziell als "Federer Mr & Mrs Roger (Mirka).

