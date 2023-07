Wimbledon 2023: Nick Kyrgios muss absagen!

Vorjahresfinalist Nick Kyrgios hat wenige Stunden vor Beginn des Wimbledon-Turniers 2023 seine Meldung zurückgezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 07:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Nick Kyrgios wird in Wimbledon in diesem Jahr fehlen

Am Sonntagnachmittag hielt Nick Kyrgios in Wimbledon noch seine Pressekonferenz, bei der er schon einen sehr zurückhaltenden Eindruck vermittelte. Wenige Stunden später dann sagte der Australier seinen Start beim dritten Major des Jahres ab.

Beim Training auf Mallorca, wo Kyrgios ebenfalls nicht am Turnier teilnehmen konnte, habe er Schmerzen in seinem Handgelenk gespürt. Nun habe sich herausgestellt, dass eine Sehne gerissen sei. Kyrgios hat damit im Jahr 2023 lediglich ein einziges Match bestreiten können: In Stuttgart unterlag er zum Auftakt Yibing Wu.

Im vergangenen Jahr hatte Kyrgios in Wimbledon erstmals in seiner Karriere das Endspiel eines Grand-Slam-Turniers erreicht, verlor dort allerdings gegen Novak Djokovic in vier Sätzen. 2023 hätte er zum Auftakt gegen den Belgier David Goffin gespielt. Das obliegt nun einem Lucky Loser.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon