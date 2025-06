Wimbledon 2025: Das Netz zum Üben bitte selbst mitbringen!

Auch, oder vielleicht gerade weil das Wetter in den kommenden Tagen in Wimbledon prächtig bleiben soll, müssen die Courts geschont werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.06.2025, 21:33 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic und Alexander Zverev philosophieren in Wimbledon

Zunächst mal was fürs Herz: Kurz nach Freitagmittag hat sich Filip Misolic in Richtung Aorangi Park aufgemacht - und wer kommt dem österreichischen Qualifikanten entgegen? Der Großmeister höchstselbst, Novak Djokovic. Die beiden haben sich ja in Roland-Garrps in der dritten Runde sportlich gegenüber gestanden, auch schon zusammen trainiert, jetzt gratulierte Djokovic dem 23-jährigen Grazer ehrlich herzlich zum Erreichen des Hauptfelds.

Misolic hat gestern eine kleine Trainingspause eingelegt, nach drei Siegen in Roehampton it er ganz gut in Schuss. Djokovic dagegen hat mit Daniil Medvedev auf Court 14 geübt. Man darf sagen: Der Russe hat weitaus mehr Komplimente an seinen Trainingspartner und -gegner verteilt als umgekehrt. Mit Nole ist also zu rechnen.

Zverev, Alcaraz, Rublev schon am Montag im Einsatz

Alexander Zverev hat den gestrigen Trainingstag recht intensiv mit Andrey Rublev verbracht. Den Auftakt gab es im Aorangi Park, dann marschierten Zverev und Rublev zu Court 7. Und jetzt wird es Wimbledon-spezifisch: Während bei allen anderen Grand-Slam- und wohl auch den meisten ATP-Turnieren ganz natürlich jeder Court bei Normalwetter zu bespielen ist, herrschen an der Church Road andere Regeln: Zwei Minuten, bevor Zverev und Rublev loslegen, wird das Netz aufgestellt, um 15:01 Uhr schon wieder abgebaut. Platzschonung ist alles.

Die macht auch vor dem Titelverteidiger nicht halt. Carlos Alcaraz und Alex de Minaur haben sich die Trainingszeiten mit Alexander Zverev und Andrey Rublev geteilt, nicht aber die Courts. Aber auch am 12er war das Netz schneller weg, als die Stadionuhr 15 Mal schlagen konnte. Die gute Nachricht: Alle vier Beteiligten machten einen derart soliden Eindruck, dass das etwas kürzere Training keine negativen Auswirkungen auf die Performance beim am Montag beginnenden Hauptfeld haben wird. Alcaraz, Zverev und Rublev dürfen da schon ran - de Minaur steigt erst am Dienstag ein.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon