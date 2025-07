Wimbledon: Retro-Cilic nimmt Jack Draper raus!

Ex-Wimbledonfinalist Marin Cilic zeigt sich wieder in beeindruckender Form: Er schlug Jack Draper in vier Sätzen - und beendete damit Englands Hoffnungen auf den Sieg eines Briten im All England Club.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.07.2025, 20:48 Uhr

Marin Cilic

Das ist dann doch eine Überraschung: Marin Cilic, mittlerweile 36 Jahre alt, kann's immer noch. Er schlug Jack Draper, Weltranglisten-Vierter und Hoffnungsträger in England, mit 6:4, 6:3, 1:6 und 6:4 und steht in Runde 3

19 gesetzte Spieler sind damit inzwischen ausgeschieden, nach Zverev als Nummer 3 der Welt nun auch Draper als Nummer 4.

Cilic ist erstmals seit 2021 wieder im All England Club dabei, eine lange Verletzungsodyssee liegt hinter dem Kroaten. Er war vor einem Jahr aus den Top 1000 der Welt herausgeflogen. Zuletzt zeigte Cilic aber wieder, dass er nichts verlernt hat, kurz vor Wimbledon gewann er in Nottingham.

2017 stand er in Wimbledon im Finale.

“Meine Emotionen spielen verrückt”, so Cilic nach dem Sieg über Draper. “Es war eine große Herausforderung für mich, in dieser Phase meiner Karriere wieder auf dieses Level zu kommen.” Auch für das faire Publikum, das natürlich auf der Seite von Draper stand, fand Cilic nette Worte. “Danke für diesen Sportsgeist.”

Cilic, US-Open-Champ in 2014, siegte vor den Augen seiner Kinder, "sie sind einer der Gründe, warum ich diese Leidenschaft habe”, so Cilic. “Sie feuern mich an, zeigen mir die Faust”, freute sich der Kroate.

Für Cilic kann es in dieser Form noch weiter gehen: Nächster Gegner ist Jaume Munar, danach würde der Sieger der Partie zwischen Flavio Cobolli und Jakub Mensik warten.