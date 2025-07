Wimbledon 2025: Dritte Runde! Sebastian Ofner schlägt Tommy Paul

Sebastian Ofner hat in der zweiten Runde von Wimbledon 2025 gegen Tommy Paul mit 1:6, 7:5, 6:4 und 7:5 gewonnen und spielt am Samstag gegen Grigor Dimitrov.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.07.2025, 20:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA Pictures Sebastian Ofner in Wimbledon

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Umschlagzeit zwischen den Partien zwei und drei auf dem Court 3 am Donnerstag in Wimbledon waren atemberaubend kurz. Kaum hatte Grigor Dimitrov nach seinem Sieg gegen Corentin Moutet (in einem sehr unterhaltsamen Match) ein allerletztes Selfie mit einem Fan in Reihe eins geschossen, schon standen Sebastian Ofner und Tommy Paul zum Einspielen bereit. Und ungefähr in dieser Geschwindigkeit ging es auch weiter: Nach knapp 20 Minuten führte Paul schon mit zwei Breaks, Ofner war zunächst mal nur Passagier, der erste Satz ging mit 6:1 an den Favoriten.

Nicht überraschend ließ Sebastian Ofner dann nach dem Physio rufen, die Probleme mit den Fersen sind in den vergangenen Tagen ja wieder akut geworden. Allerdings kümmerte sich der Medizinmann um das rechte Handgelenk des Steirers, es scheint also an mehreren Orten zu zwicken. Das Medical Timeout dauerte indes nur so lange, bis das Tape wieder neu verlegt war.

Ofner und Paul lassen den Physio holen

Kurzfristig schien das ganz gut zu funktionieren: Denn Ofner erspielte sich seinen ersten Breakball, den ihm Tommy Paul dann auch noch mit einem Doppelfehler bestätigte. Diesen Vorsprung verteidigte Ofner souverän - bis es im achten Spiel ei bisschen wie aus dem Nichts 15:40 stand. Jetzt war es Ofner, der mit der Rückhand ein letztes Geschenk verteilte. Wenige Augenblicke später allerdings verletzte sich Paul bei einem Ausfallschritt - und ließ nun seinerseits den Physio holen. Mit neu bandagiertem Knöchel ging es nach einem langen Medical Timeout weiter

Bereits in Runde eins war Ofners Gegner Hamad Medjedovic ja nach einem Sturz derart beeinträchtigt, dass er nicht mehr weiterspielen konnte.

Paul spielte indes weiter, ging mit 5:4 in Führung, hatte im folgenden Game sogar einen Satzball. Sebastian Ofner blieb aber stabil - und nahm “TP” im elften Spiel dessen Aufschlag ab. Nach 80 Minuten Spielzeit hatte Ofner den Satzausgleich in der Tasche. Im dritten Akt war es wieder Ofner, der den ersten Nadelstich setzte, mit dem Break zum 3:2. Und der Steirer, der mit seinem Protected Ranking ins Hauptfeld gekommen war, servierte zur Satzführung aus.

Nun wartet Dimitrov

Tommy Paul nahm sich eine Auszeit, kam mit frischen Kleidern und frischer Hoffnung zurück, konnte im zweiten Spiel des vierten Satzes aber zwei Breakchancen nicht nutzen. Es wurde schön langsam körperlich fordernd, schnelle Punkte nach den Aufschlägen nahmen beide Spieler gerne mit. Beim Stand von 5:5 hatte dann aber Sebastian Ofner endlich wieder einen Breakball - und Paul legte eine Vorhand ins Aus. Ofner blieb stabil, holte sich mit einem Rückhand-Longline-Winner seinen ersten Matchball. Und verwertete diesen zum 1:6, 7:5, 6:4 und 7:5.

Und damit zurück zu Grigor Dimitrov: Der Bulgare wird am Samstag der nächste Gegner von Sebastian Ofner sein.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon