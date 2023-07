Wimbledon 2023: Rasenliebhaber Ruud als Überraschungsgast im Doppel

Neben den üblichen Verdächtigen und Spezialisten hat mit Casper Ruud auch ein Überraschungsgast für das Doppel gemeldet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 20:33 Uhr

© Getty Images Casper Ruud tritt in Wimbledon 2023 auch im Doppel an

Von Jens Huiber aus Wimbledon

Die Doppelspieler fliegen in Wimbledon derzeit noch ein wenig unter dem Radar, aufgrund der schlechten Witterung wird es frühestens am Donnerstag die ersten Partien geben. Ganz unsichtbar sind die Paarlauf-Spezialisten aber nicht. Robin Haase etwa war am Dienstag trotz der ungemütlichen Umstände auf der Anlage, der wunderbare Niederländer hat vergangene Woche auf Mallorca gemeinsam mit Philipp Oswald das Endspiel erreicht. Kein schlechtes Ergebnis, wie Haase im kurzen Plausch erläutert, in Wimbledon wird es die Combo mit Ossi erneut geben. Und das zum Auftakt gegen Marcelo Melo und John Peers, zwei echte Veteranen des Doppel-Geschäfts.

Kevin Krawietz hat ein wenig auf Partner Tim Pütz warten müssen. Am Samstag trainierte Krawietz noch mit Coach Lukas Wolff und Maximilian Marterer auf einem der Wettkampfplätze, Pütz kam erst am Abend nach London. An Position zehn gesetzt starten Krawietz und Pütz gegen Miguel Angel Reyes-Varela aus Mexiko und den Kroaten Nikola Cacic.

Mies mit Martin am Start

Etwas höher gereiht ist Andreas Mies mit Partner Fabrice Martin. Die beiden eröffnen gegen Jeremy Chardy und Ugo Humbert. Lucas Miedler und Alexander Erler, das österreichische Davis-Cup-Doppel, startet ebenfalls gegen zwei Franzosen: Arthur Rinderknech und Pierre-Hugues Herbert. Letzterer hat in Wimbledon an der Seite von Nicolas Mahut schon den Titel geholt. Mahut spielt übrigens anstelle von Bald-Wieder-Vater Harri Heliovaara gemeinsam mit Lloyd Glasspool.

Interessant sind zwei Wildcard-Paarungen: So gibt sich Jack Sock mal wieder die Ehre, und zwar mit John Isner. Die beiden Amerikaner eröffnen gegen Vorjahres-Sieger Max Purcell (damals noch mit Matthew Ebden) und Jordan Thompson. Auch Tommy Paul und Frances Tiafoe haben eine Wildcard erhalten.

Die Gebrüder Tsitsipas treten wieder an

Von den besten Einzelspielern sind zwei am Start: Stefanos Tsitsipas an der Seite von Bruder Petros, das ist keine Überraschung. Sehr wohl aber die Meldung von Casper Ruud, der mit William Blumberg starten wird.

Angeführt wird das Tableau von Wesley Koolhof und Neal Skupski vor den French-Open-Champions Ivan Dodig und Austin Krajicek.