Wimbledon 2023: Roger Federer kehrt in sein Wohnzimmer zurück

Roger Federer wird am Dienstag in Wimbledon bei einer Zeremonie geehrt werden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 22:28 Uhr

© Getty Images Roger Federer kehrt nach London zurück

Roger Federer kehrt an den wohl bedeutendsten Ort seiner Karriere zurück. Wie die Veranstalter bekanntgaben, wird der Schweizer am Dienstag im Rahmen einer speziellen Zeremonie geehrt werden. Der 41-Jährige, der seine Laufbahn im vergangenen Jahr beendet hatte, ist mit acht Titeln Rekordsieger beim Rasenklassiker im Südwesten Londons.

Stattfinden wird Federers Ehrung um rund 14:00 mitteleuropäischer Zeit auf dem Centre Court vor dem ersten Spiel zwischen Elena Rybakina und Shelby Rogers. "Wir werden uns einen Moment nehmen, um all seine Erfolge zu feiern und uns für die ganzen Erinnerungen zu bedanken", meinte Wimbledon-CEO Sally Bolton.

Federer, der zuletzt in Zürich bei einem Coldplay-Konzert gemeinsam mit der Band auf der Bühne stand, wird den Tag anschließend an der Seite seiner Frau Mikra in der Royal Box verbringen. Das zweite Centre-Court-Match des Tages bestreiten Andy Murray und Ryan Peniston, anschließend stehen sich Aryna Sabalenka und Panna Udvardy gegenüber.

Ursprünglich hätte neben Federer auch die US-Amerikanerin Serena Williams geehrt werden sollen. Die 23-fache Major-Siegerin konnte den Weg in die englische Hauptstadt aufgrund ihrer Schwangerschaft allerdings nicht antreten. Man hoffe darauf, so Bolton, die Zeremonie mit Williams im kommenden Jahr nachholen zu können.