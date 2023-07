Wimbledon 2023: Rune, Alcaraz, Sinner und Berrettini lassen nichts anbrennen

Carlos Alcaraz, Matteo Berrettini, Holger Rune und Jannik Sinner sind in die dritte Runde in Wimbledon 2023 eingezogen. Und gaben dabei keinen Satz ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2023, 17:35 Uhr

© Getty Images Holger Rune steht in Runde drei in Wimbledon

Holger Rune hat bislang von der Hauptanlage des All England Lawn Tennis Clubs aktiv nicht viel mehr gesehen als den Court 3. Beide bisherigen Partien hat der Däne dort ausgetragen - und auch die einzige Trainingssession auf den Wettkampfplätzen. So richtig überzeugend war weder die erste gegen den Briten George Loffhagen wie auch nicht die am Freitag gegen Roberto Carballes Baena.

Andererseits: Nach dem 6:3, 7:6 (3) und 6:4 gegen den Spanier bleibt Rune ohne Satzverlust und muss in Runde drei gegen Alejandro Davidovich-Fokina ran, der Botic van de Zandschulp in vier Sätzen bezwingen konnte. Eine lösbare Aufgabe, auch wenn Rune in Madrid an Davidovich-Fokina unter etwas zweifelhaften Begleitumständen gescheitert waren (das spanische Publikum hatte sich damals nicht gerade charmant gegenüber Rune verhalten).

Berrettini nun gegen Zverev

Matteo Berrettini wiederum scheint stärker und stärker zu werden. Berrettini schlug nach Landsmann Lorenzo Sonego nun auch Alex de Minaur. Und das überzeugend mit 6:3, 6:4 und 6:4. Berettini trifft damit auf Alexander Zverev. Der Deutsche hatte schon vor dem Turnier gesagt, dass er Berrettini für einen der gefährlichsten Gegner im gesamten Raster halten. Nun gibt es also dieses Duell in Runde drei.

Carlos Alcaraz hatte auf dem Centre Court mit Alexandre Muller doch ein paar Probleme, setzte sich aber ebenfalls ohne Satzverlust mit 6:4, 7:6 (2) und 6:4 durch. Die nächste Aufgabe für die Nummer eins des Turniers wird entweder Jason Kubler oder der gefährliche Nicolas Jarry sein. ganz leicht ging Jannik Sinner das 3:6, 6:2, 6:3 und 6:4 gegen Quentin Halys auch nicht von der Hand. Sinner wartet auf den Sieger der Partie zwischen Daniel Elahi Galan und Mikael Ymer.

Zuvor hatte Daniil Medvedev sein am Donnerstag unterbrochenes Match gegen Adrian Mannarino zu einem guten Ende gebracht. Medvedev gewann mit 6:3, 6:3 und 7:6 (5) und hat als nächsten Gegner Marton Fucsovics vor der Brust.

