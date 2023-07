Wimbledon 2023, Tag 1: Venus trifft Elina, Djokovic startet Titelverteidigung

Novak Djokovic wird als Titelverteidiger traditionell das erste Match auf dem Centre Court in Wimbledon bestreiten. Ihm folgen zwei Spielerinnen, die erst vor kurzem ein Comeback gestartet haben: Venus Williams und Elina Svitolina. Die Vorschau auf den ersten Tag.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.07.2023, 15:12 Uhr

© Getty Images Venus Williams darf heute auf dem Centre Court ran

Match des Tages: Elina Svitolina (UKR) vs. Venus Williams (USA) (2. Match nach 14:30 Uhr auf Centre Court)

Nein, es ist nicht erstaunlich, dass auf dem Centre Court von Wimbledon in den frühen Runden zwei Spielerinnen aufeinander treffen, die nicht gesetzt sind. Ja, es geht sogar noch weiter: Sowohl Venus Williams wie auch Elina Svitolina sind mit einer Wildcard in das Hauptfeld gekommen. Aber natürlich ist Venus mit ihren fünf Einzel-Titeln eine absolute Wimbledon-Legende, Svitolina stand hier auch schon im Halbfinale. Also: Ehre, wem Ehre gebührt.

Tennisgeschichte, Teil 1: Novak Djokovic (SRB/2) vs. Pedro Cachin (ARG) (14:30 Uhr, Centre Court)

Wir sind mal ganz ehrlich: Über das 6:2, 6:1 und 6:3, mit dem Djokovic hier den bedauernswerten Sandplatz-Spezialisten abziehen wird, werden die Tennisgeschichtsbücher womöglich schweigen. Aber es ist nun mal der erste Schritt zum achten Wimbledon-Titel für Djokovic, das 15. von 28 Matches, das der Serbe auf seinem Weg zum Kalender-Grand-Slam gewinnen möchte. Und wird. Danach warten auf Nole spannendere Aufgaben.

Upset-Alert: Yannick Hanfmann (GER) vs. Taylor Fritz (USA/9) (4. Match nach 11 Uhr auf Court 3)

Hanfmann kommt mit ein bisschen Enttäuschung über das knappe Halbfinal-Aus auf Mallorca nach Wimbledon, aber eben auch im Wissen, dass es auf Rasen ganz gut läuft für ihn. Taylor Fritz dagegen wirkt überspielt, stand hier im vergangenen Jahr aber immerhin im Viertelfinale. Ein Treffen zwischen den beiden hat es schon gegeben: In Rom und also auf Sand gewann Hanfmann glatt.

Sonst noch so? Nick Kyrgios (AUS) vs. David Goffin (BEL) (2. Match nach 14 Uhr auf Court 1)

Tja, wie fit ist Nick Kyrgios, der Vorjahresfinalist, der sagenhaft rebellisch sein rotes Käppi über die Anlage des AELTC und vor allem auch auf den Centre Court getragen hat? Die Stichprobe 2023 ist denkbar klein: Ein einziges Match hat Kyrgios bislang bestritten - und das gegen Wu Yibing in Stuttgart verloren.

Die deutschsprachige Note: Grabher, Friedsam, Altmaier, Marterer, Koepfer, Otte im Einsatz

Neben jener von Yannick Hanfmann gibt es auch noch eine ganze Menge anderer interessanter Partien aus deutschsprachiger Sicht: Etwa das Treffen zwischen Oscar Otte und Dominik Koepfer (3. Match nach 12 Uhr auf Court 8), Daniel Altmaier trifft auf Alexander Vukic (3. Match nach 12 Uhr auf Court 9). Anna-Lena Friedsam eröffnet gegen Alicia Parks um 12 Uhr Court 8. Julia Grabher, die einzige österreichische Starterin, beschließt die Wettkämpfe auf Court 17 gegen Danielle Collins. Maximilian Marterer hat die zweite Partie auf Court 5 gegen Borna Gojo gezogen.

