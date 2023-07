Wimbledon 2023, Tag 10: Jedes Match ein Match des Tages

Die zweite Hälfte der Viertelfinals stehen in den Einzelkonkurrenzen an. Dazu startet die Konkurrenz im Rohlstuhltennis.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.07.2023, 22:18 Uhr

© Getty Images Chris Eubanks möchte gegen Daniil Medvedev seinen Lauf fortsetzen.

Match des Tages: Ons Jabeur (TUN/6) vs. Elena Rybakina (KAZ/3) (14:30 Uhr, Centre Court)

Die Wahl auf den Vergleich zwischen Carlos Alcaraz und Holger Runde wäre sicherlich auch keine umstrittene Wahl in dieser Kategorie gewesen. Jedoch haben wir es beim ersten Match des Tages auf dem Centre Court mit dem Endspiel des letzten Jahres zu tun. Und dazu zeigten sich beide Spielerinnen bisher in guter Form. Ons Jabeur nahm im Achtelfinale die wiedererstarkte Petra Kvitova im Schnelldurchlauf aus dem Turnier. Rybakina hatte im Achtelfinale nur einen Kurzeinsatz, da ihre Gegnerin Beatriz Haddad Maia verletzt aufgab. Für Rybakina in diesem Turnier die bisher größte herausforderung. Jabeur dürfte daher als Favoritin gesehen werden.

Upset des Tages: Daniil Medvedev (RUS/3) vs. Chris Eubanks (USA) (2. Match nach 14 Uhr auf Court 1)

Nach Stefanos auch noch Daniil? Für Chris Eubanks scheinen die Chancen für eine weitere Überraschung gut zu stehen. Daniil Medvedev präsentierte sich bisher ordentlich auf dem rasen und darf wieder auf seinem geliebten Court 1 ran, auf dem er nach eigener Aussage ungeshclagen ist. Stimmt übrigens. Eubanks sollte nach seinem Comeback gegen Tsitsipas sicherlich nicht wenig Selbstvertrauen mit auf den Platz nehmen. Die Frage könnte eher sein, ob die Kraft weiterhin reicht. Ausgeschlossen ist nichts. Vielleicht ja auch wieder in fünf Sätzen. Auf Court 1 beginnen den Tag übrigens Madison Keys und Aryna Sabalenka. Setzungstechnisch wäre ein Sieg von keys auch ein Upset. Eventuell sind alle Matches am Ende auch irgendwie Matches des Tages. Oder Upsets, Herr Rune?

Uns sonst so: Keine Erfolge im Rollstuhltennis

Die Konkurrenzen im Rollstuhltennis beleben ab heute die Anlage an der Church Road. Aus deutschsprachiger Sicht gibt es allerdings mit Sicherheit keine Erfolge zu vermelden, da keine Teilnehmer aus den entsprechenden Ländern vertreten sind. Auch weil die Felder der jeweiligen Konkurrenz mit jeweils acht Spielern sehr klein sind. Ein Erstrundenaus ist so zumindest eine Niederlage im Viertelfinale. Klingt irgendwie auch besser.

Die deutschsprachige Brille: Doppelte Doppelhoffnung mit Krapütz und Siegemund

Auf Court 2 spielen Kevin Krawietz und Tim Pütz ihr Viertelfinale gegen Jamie Murray und Michael Venus. Das Match ist die zweite Partie nach 12 Uhr. Direkt im Anschluss versucht Laura Siegemund mit ihrer Partnerin Vera Zvonareva ebenfalls den Sprung ins Halbfinale gegen das Duo Bouzkova/Sorribes Tormo. Der Court 2 ist also an diesem der "deutsche Court", denn das vierte Match des Tages bestreitet Andrea Petkovic auf diesem Platz. Wer glaubt, das Comeback verpasst zu haben: es handelt sich um die Konkurrenz der Legendendoppel oder wie es britisch nüchtern heißt: Invitations Doubles.