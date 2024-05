Wimbledon: Rekordergebnis spült Geld in die Kassen des AELTC

Höhere Ticketpreise und ein neuer Zuschauerrekord haben dem All England Lawn Tennis Club 2023 erneut eine enorme Summe in die Kassen gespült.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 14:53 Uhr

© Getty Images Der Henman Hill ist Jahr für Jahr bestens besucht

Das besondere Flair von Wimbledon besteht ja auch darin, dass selbst bei ausverkauftem Haus (und das inkludiert die Ground Tickets) nie Hektik aufkommt. Gut: Auf dem Weg von Centre Court zum Court 2 kann es schon mal enger werden, aber das tragen alle Betroffenen mit britischer Contenance. 2023 war es nun so eng wie nie: Denn exakt 532.651 Fans haben der offiziellen Statistik nach die All England Championships besucht. Das sind gute 17.000 Zuschauer mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022.

Nun weiß man auch in London, dass nur etwas wert ist, was etwas kostet. Und die Eintrittspreise an der Church Road haben im vergangenen Jahr noch einmal angezogen: Tickets für die Endspiele der Frauen (mit Siegerin Marketa Vondrousova) und der Männer (mit Champion Carlos Alcaraz) haben sich etwa von 240.- auf 255.- englische Pfund erhöht. Und in diesem Jahr könnte es eine weitere Steigerung geben.

In pekuniären Zahlen ausgedrückt heißt das: Der All England Lawn Tennis Club hat im vergangenen Jahr mit dem Wimbledon-Turnier etwas mehr als 380 Millionen Pfund eingenommen. Nicht nur aus Zuschauereinnahmen, ein paar neue Sponsoren sind auch dazugekommen. Was jetzt aus Sicht vieler Fans wohl noch fehlt: Dass dieses Geld auch so eingesetzt wird, dass man nach Andy Murray bald wieder einen validen Kandidaten auf einen Heimsieg hat. Emma Raducanu würde ich in dieser Hinsicht natürlich auch anbieten.