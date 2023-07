Wimbledon 2023, Tag 2: Verliebt trifft verkühlt

Am zweiten Tag des Wimbledon-Turniers 2023 steigen nun auch Dominic Thiem und Alexander Zverev in das Spielgeschehen ein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 19:33 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas trifft heute auf Dominic Thiem

Match des Tages: Dominic Thiem (AUT) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE/5) (12 Uhr auf Court 2)

Der eine ist verliebt, der andere verschnupft. Was wiegt da schwerer? Nun: Die öffentlich zelebrierte Zuneigung von Stefanos Tsitsipas gegenüber Paula Badosa könnte den Griechen ja auch beflügeln. Eine Verkühlung, wie sie Dominic Thiem während der letzten Tage zu verarbeiten hatte, eher nicht. Aber: Nach bislang neun Duellen hat der Österreicher die Nase noch mit 5:4-Siegen vorne. Zuletzt in Madrid mussten die beiden in ein Tiebreak im Entscheidungssatz. das wäre in Wimbledon der fünfte. Und dort würde die Kurzeintscheidung bis zehn gehen.

Upset-Alert: Jule Niemeier (GER) vs. Karolina Muchova (CZE/16) (4. Match nach 12 Uhr auf Court 18)

Da trifft also die Viertelfinalistin des letzten Jahres in Wimbledon auf die Finalistin in Roland Garros 2023. Niemeier ist auf Rasen alles zuzutrauen, wie sie auch in Berlin mit dem Sieg gegen Ons Jabeur gezeigt hat. Allerdings hat es die Deutsche da im nächsten Match auch ordentlich hingeprackt, mal schauen, ob das Handgelenk schon wieder so funktioniert, wie es soll. Muchova kann alles, das haben wir in Paris gesehen. Aber wird Niemeier sie auch alles zeigen lassen?

Sonst noch so? Andy Murray vs. Ryan Peniston (2. Match nach 14:30 Uhr auf Centre Court)

Sir Andy war die Ruhe selbst während der letzten Tage. Und wohl derjenige, der die meisten Medientermine wahrnehmen musste. Auf dass ihn das mal nicht gegen Ryan Peniston bremst! Murray hat in den letzten Wochen ja zwei Challenger auf Rasen gewonnen, im Queen´s Club gegen Alex de Minaur dann ziemlich eindeutig verloren. Was wurst war. Wichtig ist jetzt und heute. Wenn der zweimalige Champion gewinnt, geht es entweder gegen Thiem oder Tsitsipas.

Die deutschsprachige Brille: Zverev, Maria, Korpatsch, Ofner, Novak, im Einsatz

Neben Thiem und Niemeier steigt nun auch Alexander Zverev in das Turnier ein. Als klarer Favorit gegen Gijs Brouwer. (drittes Match ach 12 Uhr auf Court 3). Das gilt nicht für Sebastian Ofner, der auf Jiri Lehecka trifft (zweites Match nach 12 Uhr auf Court 4). Die Ausgangslage wischen Dennis Novak und Rückkehrer Milos Raonic (zweeites Match nach 12 Uhr auf Court 15) ist eher unklar. Tatjana Maria, 2022 im Halbfinale von Wimbledon, spielt gegen Sorana Cirstea (zweites Match nach 12 Uhr auf Court 9). Und Tamara Korpatsch, als Lucky Loserin ins Feld gerutscht, darf sich im zweiten Match nach 12 Uhr auf Court 5 mit Carol Zhao messen.

Hier der Spielplan für Dienstag