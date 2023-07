Wimbledon 2023, Tag 3: Dem Zeitplan hinterher

Nach viel Regen am zweiten Tag, wirkt Tag drei bei den Ansetzungen wie ein Abziehbild des Vortages. Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas setzen ihr Match fort. Für Alexander Zverev geht es nun endlich los, denn das Wetter soll nun auch mitspielen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 04.07.2023, 23:42 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem setzt sein Match gegen Stefanos Tstsipas fort.

Match des Tages: Dominic Thiem (AUT) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE/5) (3. Match nach 12 Uhr auf Court 2) 6:3, 3:4

Dasselbe Match des Tages wie am Vortag? Was in vielen US-Sportarten normal scheint, ist im Tennis doch eher ungewöhnlich. Hier macht es der Regen möglich. Natürlich muss dieses Duell das Match des Tages sein oder eben bleiben. Nach dem Gewinn des ersten Satzes von Dominic Thiem ist es das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als am Vortag. Allerdings startet die Fortsetzung im Gegensatz zu gestern nicht um 12 Uhr. Maria Sakkari wird den Court mit Marta Kostyuk eröffnen. Anschließend werden Yannick Hanfmann und Taylor Fritz ihr Match vom Montag beenden. Beide mussten im fünften Satz bei einbrechender Dunkelheit unterbrechen. Allzulange sollte es für Thiem also nicht dauern. Der frühe Nachmittag wirkt also Beginn realistisch.

Upset Alert: Milos Raonic (CAN) vs. Dennis Novak (AUT/Q) (12 Uhr auf Court 16)

Nach überstandener Qualifikation geht es für Dennis Novak gegen Milos Raonic. Vor ein paar Jahren hätten wahrscheinlich nicht viele dem Österreicher auf Rasen Chancen in diesem Duell eingeräumt. Doch der Kanadier kehrte er vor drei Wochen zurück auf die Tour, nachdem er zwei jahre lang aussetzen musste. Sicherlich ist der Rasen für Raonic und sein Spiel der beste Court für ein Comeback, doch Novak hat nicht nur insgesamt den Vorteil der Spielpraxis, sondern auch den Rückenwind von drei erfolgreichen Matches aus der Qualifikation. Am Ende ist ein Sieg von Dennis Novak eine Überraschung.

Und sonst noch so? Jannik Sinner (ITA/8) vs. Diego Schwartzman (ARG) (3. Match nach 14 Uhr auf Court 1)

Auch die zweite Runde wird auf den beiden großen Courts schon gespielt. Neben Swiatek und Djokovic auf dem Centre Court, wird auch Jannik Sinner die nächste Runde bestreiten. Diego Schwartzman ist definitiv nicht auf den Listen der Rasenspezialisten dieses Jahrzehnts. Die dritte Runde steht als bestes Ergebnis seiner Karriere in Wimbledon. Jedoch ist Schwartzman für seine Willenskraft bekannt, und dass der Argentinier nie aufsteckt. Vielleicht ist auf der Tour niemand schwieriger zu entwaffnen. Er hat den Italienier in drei Duellen noch nie bezwingen können. Ein deutliches Ergebnis ist also erwartbar. Beiden Kontrahenten bei der Arbeit zusehen zu dürfen ist aber stets ansehnlich.

Die deutschsprachige Brille: Zverev, Ofner und all die anderen

Neben Thiem, Hanfmann und Novak gibt es noch mehr: Alexander Zverev darf nun auch endlich ran. Gegen den Niederländer Gijs Brouwer geht es auf Court 2 nach Thiem als viertes Match los. Sebastian Ofner wird auf Court 11 ab 12 Uhr gegen Jiri Lehecka am Erreichen der zweiten Runde arbeiten,

Angesetzt ist auch die Zweitrundenpartie von Maximilian Marterer gegen Michael Mmoh auf Court 7. Nicht vor 17:30, allerding als fünftes Match des Tages. Abwarten, ob das die vorherigen Match auf dem Platz zulassen.

Jule Niemeier (viertes Match nach 12 Uhr auf Court 12 gegen Karolina Muchova), Tamara Korpatsch (drittes Match nach 12 Uhr auf Court 11 gegen Carol Zhao) und Tatjana Maria (12 Uhr auf Court 8 gegen Sorana Cirstea) vertreten die deutschen Farben im Damen-Draw. Die Farben Österreichs werden bei den Damen von Julia Grabher hochgehalten, die auf Court 17 ab 12 Uhr gegen Danielle Collins einen Satzrückstand drehen muss.

Hier der Spielplan des Tages