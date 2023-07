Wimbledon 2023, Tag 5: Wenn Legenden clashen

Stan Wawrinka und Titelverteidiger Novak Djokovic bestreiten den Schalger des Tages am ersten Freitag in Wimbledon 2023. Und Andy Murray und Stefanos Tsitsipas müssen ihr Match auch beenden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.07.2023, 08:29 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka und Novak Djokovic treffen zum 27. Mal aufeinander

Match des Tages: Novak Djokovic vs. Stan Wawrinka (3. Match auf Centre Court nach 14:30 Uhr)

Hat es in der Historie der Grand Slams jemals ein besserer Viertelfinale gegeben als jenes zwischen Novak Djokovic und Stan Wawrinka im Jahr 2014 in Australien? Was? Wir hören nichts! Und das mit Recht. 9:7 im fünften Satz hat Stan damals gewonnen, zwei Partien später durfte er sich erstmals als Major-Champion fühlen und feiern lassen. In der langen Historie der beiden Legenden hat Wawrinka bei insgesamt 26 Partien übrigens nur noch fünf weitere vorzuweisen, zwei davon aber in Grand-Slam-Endspielen: 2015 in Roland Garros und ein Jahr später bei den US Open. Klarer Favorit ist aber natürlich Nole. Es könnte allerdings später werden: Denn Andy Murray und Stefanos Tsitsipas werden ja als zweite Partie ihr gestern abgebrochenes Match zu einem Ende bringen

Upset Alert: Christopher Eubanks vs. Cameron Norrie (2. Match auf Court 1 nach 14 Uhr)

Ok. Nachdem die Gesetzten gerade am Donnerstag ja rausgegangen sind, als wäre noch schnell irgendwo ein Sommerschlussverkauf zu erreichen, fällt die Auswahl hier nicht leicht. Aber Eubanks hat ja zuletzt das Turnier auf Mallorca gewonnen. Und wahnsinnig überzeugend war Cameron Norrie in seinem Auftaktmatch gegen Tomas Machac ja nicht.

Sonst so? Holger Rune vs. Roberto Baena Carballes (12 Uhr auf Court 3)

Wir lieben Holger ja. Und müssen sagen: Der Auftakt gegen George Loffhagen war jetzt kein Instant Classic. Mal schauen, was Rune gegen den spanischen Sandplatzexperten auflegt. Ein bisschen mehr Tempo sollte es schon sein.

Die deutschsprachige Note: Zverev klarer Favorit, Niemeier fast auch, Korpatsch offen, Marterer leichter Außenseiter

Alexander Zverev bekommt es im zweiten Math nach 12 Uhr auf Court 2 mit dem nächsten großen Unbekannten zu tun, weiß allerdings, dass Yosuke Watanuki nicht in der Lage war, die Qualifikation unfallfrei zu überstehen. Da wird nix passieren. Dasselbe sollte für Jule Niemeier gegen Dalma Galfi gelten (ab 12 Uhr auf Court 11). Tamara Korpatsch hat mit Natalija Stevanovic indes eine spannende Aufgabe (ab 12 Uhr auf Court 8): Die serbische Qualifikantin hat zum Auftakt Karolina Pliskova geschlagen. Maxi Marterer schließlich darf im dritten Match auf Court 18 gegen Halle-Champion Alexander Bublik ran.

Hier der Spielplan für Freitag