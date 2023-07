Wimbledon 2023, Tag 6: Erinnerungen an Madrid

Alexander Zverev spielt heute um den Einzug ins Achtelfinale von Wimbledon 2023. Bei einem Match-Up ist es zuletzt heiß hergegangen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.07.2023, 08:04 Uhr

© Getty Images Holger Rune möchet sich an ADF revanchieren

Match des Tages: Alexander Zverev (GER/19) vs. Matteo Berrettini (ITA) (3. Match nach 14 Uhr auf Court 1)

Es war ganz hohes Lob, das Alexander Zverev vor Beginn des Turniers in Richtung Matteo Berrettini losgelassen hatte. Der Italiener sei schon wieder ganz derjenige, der 2021 in Wimbledon im Finale gestanden war. Und serviere permanent mit 235 km/h (nun, gut: das hat Zverev auch nach seiner Niederlage in Genf über Nicolas Jarry gesagt). In jedem Fall aber hat sich Matteo gegenüber seinem Raseneinstand in Stuttgart massiv verbessert. Andererseits nimmt unser Lieblingsrömer eine 1:4-Bilanz gegen Sascha mit auf Court Nummer 1.

Upset-Alert: Alejandro Davidovich-Fokina (ESP/31) vs. Holger Rune (DEN/6) (2. Match nach 12 Uhr auf Court 3)

Funny, you should mention it: Holger Rune hat am Freitag in der Pressekonferenz erzählt, dass er unter allen Wettkampfplätzen lediglich einen einzigen kennengelernt hat: nämlich den Court 3. Zwei Matches hat unser Lieblingsdäne dort ausgetragen und ein Training. Richtig nett von den Veranstaltern, dass Holger nun wieder dort ran darf. „ADF“ wird aber auch nichts dagegen haben: Genau hier hat er im vergangenen Jahr Hubert Hurkacz besiegt. Ach, ja: In Madrid gab es vor wenigen Wochen ein sehr unschönes Treffen zwischen Holger und Alejandro. So eine giftige Atmosphäre wird es in Wimbledon nicht geben.

Sonst so? Frances Tiafoe (USA/10) vs. Grigor Dimitrov (BUL/21) (3. Match nach 12 Uhr auf Court 2)

Das könnte ein Spaß werden, auch wenn Frances gegen Dominic Stricker extrem seriös seiner Arbeit nachgegangen ist. Der junge Schweizer hat sich ordentlich gewehrt, bei Grischa ist davon auszugehen, dass dies sogar sehr ordentlich der Fall sein wird. Grundsätzlich gilt heute: Werden alle Matches vor dem angekündigten Regen fertig? Und wenn nicht: Wer bekommt spontan einen Dachplatz zugeteilt?

Die deutschsprachige Brille: Jugend forscht bereits

Joel Schwärzler, Österreichs größte Nachwuchshoffnung, steigt im dritten Match auf Court 6 in das Junioren-Turnier ein. Julia Grabher versucht im Doppel mit Sara Errani ebenso wie Laura Siegemund mit Hugo Nys im Mixed. Und davor mit Vera Zvonareva im weiblichen Paarlauf.

Hier der Spielplan für den Samstag