Wimbledon 2023, Tag 8: Was macht Mutter Rune?

Auf dem Court 1 steht ein spätes Leckerli an. Und der Nummer eins der Männer droht ein beinhartes Match. Die Vorschau auf Tag 8 in Wimbledon 2023.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.07.2023, 19:47 Uhr

Match des Tages: Grigor Dimitrov (BUL/21) vs. Holger Rune (DEN/6) (3. Match auf Court 1 nach 14 Uhr)

Grigor Dimitrov hat es Sonntag nach der Vollendung seines mühelosen Sieges gegen Frances Tiafoe trefflich formuliert: Holger Runde sei ein junger, aufregender Spieler. Und dasselbe gelte für ihn selbst auch. Abzüglich des „jung“. Tatsächlich ist im letzten Match auf Court 1 ein richtig schönes Tennismatch zu erwarten. Der Filigran Dimitrov gegen den im Alter von 20 Jahren schon so gewieften Rune, das verspricht eine einzige Wundertüte zu werden. Sollte es für Rune so eng werden wie zuvor gegen Alejandro Davidovich-Fokina, dann stellt sich die Frage: Wo wird Mutter Anneke das Ende der Partie verfolgen? Gegen „ADF“ wurde die rauchende Frau Mama weit weg von Court 3 gesehen, wo ihr Sohn die Partie dann doch noch drehen konnte.

Upset Alert: Matteo Berrettini (ITA) vs. Carlos Alcaraz (ESP/1) (3. Match auf Centre Court nach 14:30 Uhr)

Matteo Berrettini könne und solle das Turnier gewinnen, hatte Alexander Zverev nach seiner Niederlage gegen den Italiener gemeint. Berrettini selbst ist wohl zunächst einmal froh, dass er überhaupt wieder in der Lage ist, kompetitiv Tennis zu spielen. In Stuttgart hatte es ja noch nicht danach ausgesehen. Und Carlos Alcaraz? Der ist an Position eins gesetzt. Und hat mit dem sehr guten Aufschläger Nicoals Jarry schon heftige Probleme gehabt. Wie wird das erst gegen den sehr, sehr guten Aufschläger Matteo Berrettini werden?

Sonst so? Mirra Andreeva vs. Madison Keys (USA/25) (12 Uhr auf Court 2)

Ja, auch unsere Seite hat die 16-jährige Andreeva schon als „Wunderkind“ bezeichnet. Das ist streng genommen natürlich falsch. Denn hinter den Auftritten der jungen Russin steckt sehr viel Arbeit. Mit Madison Keys geht es nun gegen eine Spielerin, der das Label „Wunderkind“ auch nicht fremd war. Vor mehreren Jahrzehnten, als die US-Amerikanerin ihre Karriere begann. Schneller spielen kann Keys in jedem Fall. Aber auch den Ball einmal öfters über das Netz?

Die deutschsprachige Brille: Doppel, Doppel, Doppel …

Laura Siegemund trifft im vierten Match auf Court 3 gemeinsam mit Vera Zvonareva auf Beatriz Haddad Maia und Victoria Azarenka. Andreas Mies eröffnet mit Fabrice Martin das Spielgeschehen auf Court 18 gegen Ariel Behar und Adam Pavlasek. Sam Weissborn muss mit Roman Arneodeo im dritten Match auf Court 17 gegen die Belgier Joran Vliegen und Sander Gille ran.

Hier der Spielplan am Montag