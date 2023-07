Wimbledon 2023: Vorjahres-Halbfinalistin Tatjana Maria verliert in Runde 1, Korpatsch ist weiter

Tatjana Maria (WTA-Nr. 62) ist beim Wimbledon-Turnier 2023 in der ersten Runde ausgeschieden.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 19:57 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria

Nichts wird's mit eine erneuten Tennismärchen für Tatjana Maria in Wimbledon: Die 35-Jährige unterlag in diesem Jahr Sorana Cirstea (WTA-Nr. 37) zum Auftakt mit 1:6, 6:2 und 3:6.

Im vergangenen Jahr hatte Maria sensationell das Halbfinale erreicht, das sie nur knapp in drei Sätzen gegen Ons Jabeur verlor.

Gegen Cirstea aber war nun schon zu Beginn Endstation. Die Rumänin übernahm von Beginn an die Initiative, setzte Maria immer wieder auf deren Rückhandseite unter Druck und beendete ihre Punkte am Netz. In Satz zwei streute sie dann zwar mehr Fehler ein, fing sich aber wieder in der Entscheidung. Beim 5:3 hatte Maria noch mal eine Breakchance, die aber wehrte Cirstea mit einem starken Aufschlag ab.

Korpatsch weiter, Niemeier muss warten

Die zweite Runde erreicht hat hingegen Tamara Korpatsch. Sie hatte in der Qualifikation bereits verloren gehabt, kam aber als Lucky Loserin noch ins Feld und gewann gegen Carol Zhao mit 1:6, 6:4 und 6:2. Nächste Gegnerin: Qualifikantin Natalija Stevanovic, die überraschend gegen die 2021er-Finalistin Karolina Pliskova gewann.

Weiter auf ihr Erstrundenmatch warten muss indes Vorjahres-Viertelfinalistin Jule Niemeier: Aufgrund des späten Beginns auf den Außenplätzen wegen Regens wurde ihr Match erneut verschoben - auf Donnerstag.

