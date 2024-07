Wimbledon 2024: Alexander Zverev stürmt in Runde zwei

Alexander Zverev ist mit einem überzeugenden Sieg gegen den Spanier Roberto Carballes Baena in die zweite Runde des Wimbledon-Turniers 2024 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.07.2024, 17:41 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Dienstag in Wimbledon

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

So gut Alexander Zverev unter freiem Himmel spielt - unter geschlossenen Dächern fühlt sich die deutsche Nummer eins fast noch ein wenig besser. Und so kam es nicht weiter überraschend, dass Zverev bei seinem Auftaktmatch in Wimbledon 2024 gegen Roberto Carballes Baena eine überzeugende Vorstellung lieferte. Und mit einem 6:2, 6:4 und 6:2 in die zweite Runde einzog. Dort geht es entweder gegen Marcus Giron oder den jungen Engländer Henry Searle.

In der Partie gegen Carballes Baena ließ Alexander Zverev zwar gleich im allerersten Spiel drei Breakbälle aus. Dominierte seinen Gegner aber danach nach Belieben. Mit dem Aufschlag sowieso - aber auch mit der Vorhand, die Zverev ja ab und zu Probleme bereitet. Erst im dritten Satz schlichen sich kleine Unsauberkeiten in das Siel des an Position vier gesetzten Zverev ein - da musste er auch vier Breakbälle abwehren. Über den Sieger dieser Partie bestand allerdings nie ein Zweifel.

Hurkacz und Musetti mit Problemen

Etwas spannender hat es da mit Hubert Hurkacz ein weiterer Mitfavorit gemacht. Der Pole, zuletzt im Endspiel von HalleWestfalen, verlor gegen Radu Albot den ersten satz, konnte sich nach einer Regenunterbrechung aber steigern - und gewann noch mit 5:7, 6:4, 6:3 und 6:4.

Ziemlich schwer tat sich auch Lorenzo Musetti gegen Constant Lestienne. Musetti hat ja vor ein paar Tagen das Endspiel im Queen´s Club erreicht, musste aber all seine Kunst aufbieten, um nicht mit 0:2-Sätzen in Rückstand zu geraten. Am Ende zog der Italiener aber mit 4:6, 7:6 (4), 6:2 und 6:2 in die zweite Runde ein.

