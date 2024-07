Wimbledon 2024: Alle sind bereit - bis auf Aryna Sabalenka

Vor Beginn des Wimbledon-Turniers 2024 versprühen fast alle Favoriten und Titelanwärterinnen Optimismus. Mit Ausnahme von Aryna Sabalenka.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.06.2024, 19:30 Uhr

© Getty Images Ihre generelle gute Laune hat Aryna Sabalenka natürlich nicht verloren

Kurze Zusammenfassung der Stimmen vom gestrigen Media Day in Wimbledon: Novak Djokovic fühlt sich nach seiner Knie-Operation bereit, um um den Titel mitzuspielen. Carlos Alcaraz sieht sich in der Lage, das seltene Titel-Double von Roland-Garros und Wimbledon zu schaffen. Alexander Zverev ist bereit, erstmals wirklich um den Titel mitzuspielen. Und Coco Gauff ist weit von dem tiefen Tal entfernt, in dem sie sich vor Jahresfrist noch gesehen hat.

Alles gut also bei jenen Tennisprofis, die in den kommenden 14 Tagen um die prestigeträchtigsten Titel im hier immer noch weißen Sport kämpfen werden? Nicht ganz. Denn Aryna Sabalenka, mittlerweile zweimalige Siegerin der Australian Open und eine der Favoritinnen auf die Nachfolge von Marketa Vondrousova, hat Probleme. Gröbere Probleme.

Sabalenka schließt Startverzicht nicht aus

Sabalenka hat mit ihrer Schulter zu kämpfen, der Rückzug aus dem Turnier in Berlin war genau diesem Umstand geschuldet. Und das Problem scheint zu sein, dass es sich nicht um eine handelsübliche Verletzung handelt. Vielmehr um einen Sonderfall. „Es ist sehr frustrierend“, erläuterte die 26-jährige Belarussin also am Samstag. „Die nervigste Sache ist, dass ich eigentlich alles machen kann. Ich kann trainieren, meine Grundschläge schlagen. Aber ich habe Probleme beim Aufschlag. Das ist wirklich ärgerlich. Man fühlt sich gar nicht so, als sei man verletzt. Gebt mir ein paar Gewichte, dann kann ich die hoch heben. Aber wenn Ihr mir sagt, ich soll aufschlagen, dann habe ich Schmerzen.“

Was dazu führt, dass Aryna Sabalenka gar nicht sicher ist, ob sie zu ihrem Erstrunden-Treffen mit der US-Amerikanerin Elina Beats überhaupt antreten kann. „Ich möchte den Rest der Saison nicht gefährden“, so Sabalenka.

