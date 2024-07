Wimbledon 2024: Altmaier kämpft sich in Runde zwei

Das war ein schweres Stück Arbeit für Daniel Altmaier. In der ersten Runde von Wimbledon gewann in fünf Sätzen gegen einen Lokalmatadoren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2024, 18:35 Uhr

Daniel Altmaier hat sich sich mit einem 4:5, 7:6 (8:6), 1:6, 6:3, 6:1-Erfolg nach 3:43 Stunden Spielzeit gegen den Briten Arthur Fery in Wimbledon eine Runde weiter.

Dabei merkte man Altmaier deutlich an, dass er kein Rasenturnier in der Vorbereitung bestritten. Es dauerte sehr lange, bis der Deutsche sich auf dem Untergrund wohl fühlte. Zudem musste Altmaier Anfang des Spiels für mehrere Minuten behandelt werden, so dass es zu Beginn so aussah, als sei sein Wimbledon 2024 schnell wieder vorbei.

Doch der Deutsche gab nicht auf und fand über den Kampf zum Spiel. Und je länger das Match dauerte, desto mehr setzte sich die bessere Fitness des Deutschen durch.