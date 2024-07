Wimbledon 2024: Day Four - Die Briten sind die besseren Franzosen

Es könnte der letzte Auftritt von Andy Murray auf dem Centre Court von Wimbledon werden. Zum Glück hat er familiäre Unterstützung. Unsere Highlights zu Tag vier …

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 08:21 Uhr

© Getty Images Roger und Mirka Federer werden heute in der Royal Box erwartet

Match des Tages: Andy und Jamie Murray vs. Rinky Hijikata und John Peers (Centre Court, drittes Match nach 14:30 Uhr MESZ)

Das hätte sich nicht einmal Amélie Mauresmo getraut - ein Doppel mit zwei Einheimischen als eines der Showmatches auf dem größten Court in Roland-Garros anzusetzen. Andererseits: Die Franzosen haben ja auch keinen Einheimischen, der auch nur annähernd an den Status von Andy Murray heranreichen würde. Also: alles gut. Es wird indes ganz sicher nicht das letzte Match in Wimbledon für den Champion von 2013 und 2016 werden. Denn Sir Andrew hat ja auch für das Mixed an der Seite von Emma Raducanu genannt.

Favoriten-Watch: Djokovic, Swiatek, Zverev im Einsatz

Die Festspiele auf dem Centre Court eröffnet aber Novak Djokovic um 14:30 Uhr MESZ. Und passend zum Tagesmotto hat er mit Jacob Faernley einen Schotten, einen näheren Landsmann von Andy Murray also, gezogen. Im Anschluss darf sich dann Iga Swiatek gegen Petra Martic austoben. Alexander Zverev wiederum wurde erneut auf dem Court 1 angesetzt. Im dritten Match nach 14 Uhr MESZ geht es gegen Marcus Giron. Wenn Zverev wieder so aufschlägt wie gegen Roberto Carballes Baena, dann wird es ein angenehmer Nachmittag für die deutsche Nummer eins werden.

Upset Alert: Arthur Fils vs. Hubert Hurkacz (Court 3, 12 Uhr MESZ)

Aufmerksame Leser werden wissen: manche aus unserer Redaktion halten Hubi für einen validen Tipp auf den Turniersieg. Aber manchmal ist er halt auch ein bisschen verschlafen, unausgeglichen und möchte die Schiedsrichterin wechseln. Vielleicht ist heute ja so ein Tag. Und Arthur Fils, zuletzt in Halle auf Rasen gegen Alexander Zverev nicht übel unterwegs, kann das ausnutzen.

Und was sagt wie Wetter-App?

Es soll tatsächlich schöner werden. Die wichtigste Prognose des Tages ist aber: Roger Federer wird als Ehrengast erwartet. Ehefrau Mirko war heute schon da, der Maestro höchstselbst soll am heutigen Donnerstag die Royal Box zieren. Die Frage ist, ob mit der ganzen Familie - oder nur mit den beiden Mädchen, die Papa Roger ja angeblich zu diesem Besuch gedrängt haben.

Hier der Spielplan für den Donnerstag