Wimbledon 2024: Day Nine - Meddy gegen den Trend

Das Vorgeplänkel ist vorbei, ab heute stehen die Viertelfinalspiele in verschiedenen Disziplinen an.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.07.2024, 07:43 Uhr

© Getty Images In Miami hat Daniil Medvedev gegen Jannik Sinner keinen Auftrag gehabt

Match des Tages: Daniil Medvedev vs. Jannik Sinner (Centre Court, 14:30 Uhr MESZ)

Der Trend ist natürlich nur jemandes Friend, solange dieser Jemand gerade eine Erfolgswelle reitet. Was dem eigentlich großen Vitae Gerulaitis dereinst ja nicht vergönnt war. In dessen Begegnungen mit Jimmy Connors ging der Trend eindeutig zu letzterem. Aber im Januar 1980 hieß es schließlich doch: „Niemand bezwingt einen Vital Gerulaitis 17 Mal in Folge“. 16 Pleiten hintereinander hat Daniil Medvedev noch nicht angehäuft. Aber immerhin fünf. Gelingt heute die Trendwende? Und: Hat Jannik Sinner vom selben Tellernden genascht wie Freundin Anna Kalinskaya, die gegen Elena Rybakina gestern sehr malade vom Court schlich?

Favoriten-Watch: In den Doppeln allemal

Die Lage ist etwas unübersichtlich, weil das Achtelfinale von Kevin Krawietz und Tim Pütz erst heute anstehet. Im Falle eines Sieges gegen Nathaniel Mammons und Jackson Withrow würden in der Runde der letzten acht dann die Favoriten Marcel Granollers und Horacio Zeballos warten. In der unteren Tableauhälfte könnten die French-Open-Sieger Marcelo Arevalo und Mate Pavic ein heißer Tipp sein. Würden sie nicht zum Halbfinale an Constantin Frantzens und Hendrik Jebens scheitern. Bei den Frauen stellt sich nur eine Frage: Wird Katerina Siniakova wie schon in Paris zuschlagen? Diesmal aber mit Taylor Townsend und nicht mit Coco Gauff (auf die sie im Halbfinale treffen könnte)?

Upset Alert: Tommy Paul vs. Carlos Alcaraz (Court 1, zweites Match nach 14 Uhr MESZ)

Es liegt natürlich in der Natur des obwohl noch sehr jungen nun schon sehr großen Carlos Alcaraz, dass er mit der Aufgabe wächst. Das hat sich zuletzt im Halbfinale (gegen Jannik Sinner) und im Endspiel (gegen Alexander Zverev) von Roland-Garros gezeigt. Es liegt aber auch in der Natur des nicht mehr ganz so jungen und bei weitem nicht so großen Tommy Paul dass ihm mal grundsätzlich alles pari ist. Und er einfach mal auf den Ball draufprügelt. So erfolgreich, dass er im Queen´s Club die Nachfolge von Carlos Alcaraz angetreten hat. Und nicht vergessen: Das Head-to-Head zwischen den beiden steht bei 2:2.

Und was sagt wie Wetter-App?

Das scheint den Menschen, die sich um Tickets in der Queue bemühen, eh Wurst zu sein. Es stehen Tag für tag mehrere Tausende an. Spannend wird es aber erst, wenn man die heiligen Gründe betreten hat: Dann gehen die größten Füchse nämlich sofort zum Ticket-Resale, um sich die Chance zu eröffnen, eine Karte von früher Abreisenden zu ergattern. Schlüsselwort hier: „gehen“. Denn das Laufen ist laut Durchsage und unter strengem Ordnerblick verboten.

