Wimbledon 2024: Day One - Die Nummer 1 auf Court 1

Heute beginnt das Wimbledon-Turnier 2024 mit den Matches der Einzel-Hauptfelder. Wir haben ein paar potenziell interessante Partien herausgesucht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.06.2024, 21:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Emma Raducanu darf heute auf dem Centre Court ran

Match des Tages: Emma Raducanu vs. Ekaterina Alexandrova (Centre Court, zweites Match nach 14:30 Uhr MESZ)

In Anbetracht des Aufstiegs der englischen Fußball-Nationalmannschaft in das Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft wollen wir am ersten Tag Emma Raducanu ehren. Die kommt nämlich schön langsam wieder in Form und hat mit der an Position 22 gesetzten Ekaterina Alexandra nur auf den ersten Blick eine schwierige Aufgabe zugelost bekommen. Denn die Russin spielt keine gute Saison. Was noch keinen Sieg von Raducanu garantiert. Aber wahrscheinlicher macht.

Favoriten-Watch: Sinner, Alcaraz, Sabalenka, Gauff im Einsatz

Die Nummer eins muss auf Court 1 - Jannik Sinner nämlich, der eben dort das letzte Match des Tages gegen Yannick Hanfmann bestreitet. Titelverteidiger Carlos Alcaraz eröffnet dagegen traditionsgemäß den Centre Court. Und ist gegen Mark Laval aus Estland doch sehr deutlich der Favorit. Das ist im Treffen von Coco Gauff mit Landsfrau Caroline Dolehide (letztes Match auf Centre) gar nicht mal so sicher. Und die. Nummer drei der Frauen, Aryna Sabalenka, hat wohl mehr mit ihrer Schulter zu kämpfen als im zweiten Match auf Court 1 mit Emina Bektas.

Upset Alert: Alex Bolt vs. Casper Ruud (Court 3, 12 Uhr MESZ)

Casper Ruud ist nach seinem Aus gegen Alexander Zverev in Roland-Garros zehn Tage lang mit einem Virus im Bett gelegen. Der hatte ihn schon im Zverev-Match nach dem ersten Satz niedergerafft. Nicht, dass Casper sich groß auf Rasen vorbereitet hätte - aber wie man weiß, ist Golf seine bevorzugte Disziplin auf Gras. Alex Bolt dagegen hat sich durch die Qualifikation gekämpft. Und pflegt mit seinem offensiven Ansatz einen Spielstil, der dem jeweiligen Gegner keinen Spaß macht.

Und was sagt die Wetter-App?

Die Regenwahrscheinlichkeit soll bei exakt null (in Zahlen: 0) Prozent liegen. Nehmen wird!

Hier der Spielplan für den Montag