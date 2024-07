Wimbledon 2024: Day Seven - Ein kleiner Klassiker auf der Tour

Potenziell stehen heute ein paar richtige Leckerbissen an. Sogar auf den großen Plätzen!

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.07.2024, 22:14 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov und Daniil Medvedev treffen sich bereits zum elften Mal auf der Tour

Match des Tages: Daniil Medvedev vs. Grigor Dimitrov (Court 1, drittes Match nach 14 Uhr MESZ)

Meddy hat ja durchaus Anstalten gemacht, sein Match gegen Jan-Lennard Struff dann doch noch zu verlören. Einen fünften Satz auf Court 2 hätten sich die deutschen Fans am Samstag gerne noch angeschaut. Das Medvedev-Camp dann nicht so sehr. Grigor hingegen hat die Füße hochlegen können. Er hat ja schon gestern gegen Gael Monfils recht locker gewonnen. Die Treffen zwischen Medvedev und Dimitrov sind ja schon fast kleine Klassiker auf der Tour - von den zehn bisherigen Treffen hat der Russe sieben für sich entscheiden können.

Favoriten-Watch: Alcaraz, Gauff, Sinner im Einsatz

Carlitos hat sich gegen Frances Tiafoe ordentlich strecken müssen, eben solches wäre im ersten Match auf Centre Court gegen Ugo Humbert schon eine kleine Überraschung. Der Franzose kann spielen - aber zeigt eben das bei Grand-Slam-Turnieren eher selten. Auf der Hut sollte dagegen Coco Gauff in der dritten Partie auf Centre Court gegen Emma Navarro sein. Jannik Sinner wurde dagegen wieder auf Court 1 verfrachtet. Und es ist nicht anzunehmen, dass Ben Shelton gegen den Branchenprimus den vierten Fünf-Satz-Erfolg in Serie feiern wird.

Upset Alert: Madison Keys vs. Jasmine Paolini (Court 1, 14 Uhr MESZ)

Vor einem Jahr wäre es exakt umgekehrt gewesen, da wäre Keys als Favoritin in diese Partie gegangen. Jett aber hat die Italienerin glatt das Endspiel bei den French Open erreicht. Und auf Rasen eine erstaunlich gute Figur abgegeben. Was allerdings nichts daran ändert, dass unser 24-köpfiges Expertenteam glaubt, dass Maddie nicht nur dieses, sondern auch alle weiteren Matches in der unteren Hälfte gewinnen wird.

Und was sagt wie Wetter-App?

Die Regenwahrscheinlichkeit wird mit 30 Prozent bemessen. Nun ist zu hoffen, dass sich der All England Lawn Tennis Club in jenen 70 Prozent Londons befindet, in denen es tatsächlich trocken bleibt. Der Spielplan würde es vertragen.

Hier der Spielplan für den Sonntag