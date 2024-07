Wimbledon 2024: Day Three - Liebe ist Liebe

Rinde zwei in Wimbledon 2024 beginnt. Unter anderem mit einem rein italienischen Duell, das wir erst viel, viel später hätten sehen wollen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.07.2024, 23:52 Uhr

© Getty Images Dieses Duell hätten wir gerne viel später gesehen: Matteo Berrettini und Jannik Sinner

Match des Tages: Jannik Sinner vs. Matteo Berrettini (Center Court, drittes Match nach 14:30 Uhr MESZ)

Wie oft haben wir es an dieser Stelle geschrieben? Alle lieben Matteo! Nun ist es aber so, dass eben auch alle Jannik Sinner lieben. Vielleicht auf eine etwas kühlerer Art - aber Liebe ist Liebe. Und das große Drama ist, dass dieses Match schon in Runde zwei stattfindet. Mattei hat Jannik im vergangenen Herbst in Málaga beim Davis-Cup-Finale unterstützt, heute geht es ans Eingemachte. Die einzige bisherige Partie hat Sinner übrigens in Toronto im vergangenen Jahr gewonnen.

Favoriten-Watch: Alcaraz, Gauff, Medvedev im Einsatz

Nehmen wir also Meddy einfach mal mit auf in diese Gruppe. Daniil eröffnet heute um 14:30 Uhr MESZ den Centre Court gegen Alexandre Muller. Und kann sich dabei nur selbst schlagen, Was wir ihm aber durchaus zutrauen. Carlitos muss diesmal auf Court 1, wird sich dort des lästigen Aleksandar Vukic auch deshalb entledigen, weil Sebastian Ofner eben diesen Vukic in Runde eins schon müde gespielt hat. Und Coco Gauff wird vor Alcaraz das zweitgrößte Stadion bespielen - und gegen Anna Todoni aus Rumänien keine Probleme haben.

Upset Alert: Naomi Osaka vs. Emma Navarro (Centre Court, zweites Match nach 14:30 Uhr MESZ)

Zweimal sind wir in dieser Kategorie schon kolossal daneben gelegen. Heute gibt es kein vertun. Denn angesichts des Renommees von Naomi Osaka wäre ein Sieg von Navarro eine Überraschung (ok, that´s a bit of a Stretch). Angesichts der Weltranglisten-Position der Amerikanerin dürfte man aber auch einen Sieg von Naomi als kleine Sensation klassifizieren.

Und was sagt wie Wetter-App?

Regen in der Früh. Und vielleicht zu Mittag. Wir verlassen uns da aber ganz auf die Ansage, die täglich um zehn vor elf über die Anlage schallt. Die Informationen zum Wetter waren bis jetzt zwar immer falsch - aber dafür in einem absolut wohlmeinenden Ton vorgetragen.

