Wimbledon 2024: Day Two - Kampfgeist alleine wird’s nicht richten

Heute greifen Alexander Zverev, Novak Djokovic und Iga Swiatek in das Wimbledon-Turnier 2024 ein. Aber das sind nicht die einzigen Highlights des Tages.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.07.2024, 23:46 Uhr

© Getty Images Sofia Kenin hat eine Monsteraufgabe vor sich

Match des Tages: Iga Swiatek vs. Sofia Kenin (Court 1, drittes Match nach 14 Uhr MESZ)

Da gibt es keine zwei Meinungen. Zwei Grand-Slam-Champions gegeneinander. Noch dazu haben Swiatek und Kevin auch das French-Open-Finale 2020 bestritten. Mit dem besseren Ausgang für die Polin. Alles andere wäre auch diesmal eine Überraschung. Weil Kein nicht die Waffem besitzt, die Swiatek wehtun könnten. Aber was die US-Amerikanerin in Hülle und Fülle hat: Kampfgeist. Und, nicht vergessen: Im vergangenen Jahr hat Kenin in Runde eins von Wimbledon Coco Gauff geschlagen.

Favoriten-Watch: Djokovic, Zverev, Rybakina, Hurkacz im Einsatz

Vit Kopriva hat die unangenehme Aufgabe, im zweiten Match auf dem Centre Court nach 14:30 Uhr MESZ den Zustand von Novak Djokovic´ Knie zu testen. Das wird kein Spaß für den Tschechen. Auch Roberto Carballes Baran wird auf Court 1 gegen Alexander Zverev keinen Stich machen. Hubert Hurkacz, der Favorit der Redaktion (gut: von Teilen der Redaktion) hat mir Radu Albot auch keinen Burner gezogen. Und apropos Favoritinnen: Elena Rybakina wird mit Elena Ruse im ersten Match auf dem Court 1 viel Spaß haben. Ach, ja: Andy Murray wird sich gegen Tomas Machac verabschieden. Im planmäßig letzten Match auf dem Centre Court.

Upset Alert: Clara Tauson vs. Danielle Collins (Court 3, viertes Match nach 12 Uhr MESZ)

Die volle Überzeugung für diesen Tipp haben wir nicht. Aber Collins ist nach dem herausragenden Double Miami-Charleston merklich abgekühlt. Und wenn Tauson ihr großes Talent zeigen sollte, warum nicht hier und heute?

Und was sagt wie Wetter-App?

Der Montag ist nachgerade glimpflich verlaufen. Das könnte an Spieltag zwei ein wenig anders sein. Mal schauen, ob nicht ein, zwei Partien auch auf die Innenplätze verlegt werden. Was wohl nicht Stefanos Tsitsipas betreffen wird. Der wurde mit Tara Daniel auf den dachlosen und eher kleinen Court 18 verfrachtet.

Hier der Spielplan für den Dienstag