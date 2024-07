Wimbledon 2024: Die Schulter! Aryna Sabalenka kann nicht starten

Aryna Sabalenka kann in Wimbledon 2024 nicht antreten. Die Belarussin musste kurz vor ihrem ersten Auftritt wegen einer Schulterverletzung zurückziehen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 01.07.2024, 14:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka wird in Wimbledon in diesem Jahr nicht aufschlagen

Der Kreis der Favoritinnen wird kleiner: Aryna Sabalenka hat ihren Start beim Tennis-Klassiker in Wimbledon kurzfristig absagen müssen. Die zweimalige Australian-Open-Siegerin aus Belarus kann aufgrund einer Schulterverletzung nicht zu ihrem Erstrundenduell antreten. Dies teilten die Turnierveranstalter mit.

Die 26-Jährige, zweimalige Halbfinalistin in Wimbledon, wird in der Auslosung durch die russische Lucky Loserin Erika Andreeva ersetzt, die in der ersten Runde auf die US-amerikanische Qualifikantin Emina Bektas trifft.