Wimbledon 2024: Es reicht nicht - Andy Murray im Einzel nicht dabei!

Wie befürchtet wird Andy Murray beim Wimbledon-Turnier 2024 im Einzel nicht an den Start gehen können. Das wurde am heutigen Dienstag bekannt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.07.2024, 11:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andy Murray wird in Wimbledon 2024 nun doch nur im Doppel starten

Die Zeit hat nicht gereicht. Nach seiner Aufgabe im Londoner Queen´s Club vor wenigen Tagen und einer darauffolgenden Operation am Rücken hatte Andy Murray noch bis zur letzten Minute gehofft, dass er in Wimbledon im Einzel würde starten können. Nach einem letzten Test am Dienstagmorgen ist nun aber klar: Andy Murray wird bei seinem wohl letzten Besuch im All England Lawn Tennis Club als aktiver Sieler nur am Doppel teilnehmen. An der Seite von Bruder Jamie.

Und als ob sie es geahnt hätten, haben die Veranstalter die ausgeloste Erstrunden-Partie von Murray gegen den Tschechen Tomas Machac als drittes Match auf dem Centre Court angesetzt. Nun bleibt genügend Zeit, um diesen Slot zu füllen.

Murray hat zweimal in Wimbledon triumphiert - 2013 im Endspiel gegen Novak Djokovic und drei Jahre später im Finale gegen Milos Raonic.