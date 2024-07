Wimbledon 2024: Is It Coming Home?

Is It Coming Home? Auf die britischen Sportfans warten spannende Wochen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 30.06.2024, 21:02 Uhr

© Getty Images Jack Draper könnte in Runde drei auf Alexander Zverev treffen

Nach dem glücklichen Weiterkommen gegen die Slowakei darf England bei der Fußball-Europameisterschaft weiterhin auf den Titel hoffen. Doch nicht nur der Volkssport Nummer eins wird die Briten in den kommenden zwei Wochen in sportlicher Hinsicht einiges an Nerven kosten, startet am heutigen Montag doch auch der Rasenklassiker in Wimbledon.

Die Chancen auf einen Heimsieg stehen im Einzel nicht sonderlich gut. Bei den Herren ist von den zwölf britischen Startern lediglich Jack Draper gesetzt. Der 22-Jährige - im Süden Londons geboren - zeigte in der Rasensaison starke Leistungen (Turniersieg in Stuttgart, Viertelfinale in Queen's), könnte allerdings bereits in Runde drei auf Alexander Zverev treffen. Besonders emotional dürfte indes der Wimbledon-Abschied von Andy Murray werden.

Nicht viel besser als bei den Herren sind die Aussichten aus Frauenseite. Es sei denn, Emma Raducanu wiederholt ihren Sensationslauf von New York vor heimischem Publikum. Von den sieben britischen Teilnehmerinnen ist einzig Katie Boulter gesetzt, sie trifft in Runde eins auf die Deutsche Tatjana Maria.

Sollte sich entgegen aller Erwartungen doch ein Lokalmatador durchsetzen, könnte es am 14. Juli in Großbritannien zu einem sporthistorischen Ereignis kommen. Dann nämlich, wenn England bei der EM tatsächlich den Titel holen sollte. Was angesichts der bisherigen Leistungen allerdings nicht sehr wahrscheinlich ist.

Das Einzel-Tableau der Herren

Das Einzel-Tableau der Frauen