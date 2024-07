Wimbledon 2024: Keys weiter, Pegula raus - Freud und Leid bei den US-Stars

Während Madison Keys souverän in die dritte Runde von Wimbledon 2024 eingezogen ist, musste sich Jessica Pegula im Einzel bereits verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 16:50 Uhr

© Getty Images Jessica Pegula ist in Wimbledon 2024 im Einzel gescheitert

Xinyu Wang hat es noch etwas spannend gemacht gegen Jessica Pegula, konnte etwa im zweiten Satz ihren ersten Matchball nicht verwerten - und auch ganz am Ende zitterte noch einmal der Arm der Chinesin. Dennoch schaffte es Wang, die an Position fünf gesetzte US-Amerikanerin mit 6:4, 6:7 (7) und 6:1 aus dem Tableau zu kegeln. Womit sich eine weitere Spielerin aus dem großen Favoritenkreis verabschieden musste. Schließlich hat Jessica Pegula vor wenigen Tagen in Berlin noch den Titel geholt.

Landsfrau Madison Keys dagegen setzte bei ihrem zweiten Auftritt in Wimbledon 2024 ein Ausrufezeichen. Keys gewann gegen Yaman Wang mit 6:2 und 6:2. Und könnte in der unteren Tableau-Hälfte, die durch die Absagen von Aryna Sabalenka und Victoria Sabalenka viel an Starpower verloren hat, für Furore sorgen.

Nächste Gegnerin von Keys wird Marta Kostyuk sein. Die Ukrainerin lag gegen Daria Saville schon mit Satz und 2:5 zurück - gewann aber doch noch mit 4:6, 7:6 (2) und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen