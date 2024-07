Wimbledon 2024: Laura Siegemund erreicht sicher Runde zwei

Laura Siegemund hat mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Kateryna Baindl souverän die zweite Runde des Wimbledon-Turniers 2024 erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2024, 15:02 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Laura Siegemund am Montag in Wimbledon

Starker Auftakt von Laura Siegemund beim Wimbledon-Turnier 2024. Die deutsche Nationalspielerin zog mit einem 6:4 und 6:1 gegen die Ukrainerin Kateryna Baindl sicher in die zweite Runde ein. Die nächste Aufgabe wird dann aber wohl um einiges schwieriger werden. Denn in Runde zwei geht es für Siegemund aller Voraussicht nach gegen Elena Rybakina, die vor zwei Jahren in Wimbledon den Titel holen konnte.

Etwas später am Dienstag, an dem es schon früh eine Regenunterbrechung gab, müssen auch noch Angelique Kerber gegen Yulia Putintseva und Jule Niemeier gegen die Schwiezerin Viktorija Golubic ran.

Am Montag waren aus deutscher Sicht Eva Lys und Tamara Korpatsch gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen