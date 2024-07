Wimbledon 2024 live: Alexander Zverev vs. Marco Giron im Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde von Wimbledon 2024 auf den US-Amerikaner Marcos Giron. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr live in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 10:57 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde auf Marcos Giron

Nach seinem ungefährdeten Auftaktsieg über Roberto Carballes Baena dürfte auf Alexander Zverev in der zweiten Wimbledon-Runde die erste Standortbestimmung warten. Der deutsche Olympiasieger bekommt es am Donnerstag mit dem US-Amerikaner Marcos Giron zu tun.

Giron liegt in der Weltrangliste derzeit auf Platz 46 und erreichte beim ATP-500-Turnier in Halle/Westfalen unlängst das Viertelfinale. In Wimbledon gewann der 30-Jährige in der ersten Runde gegen den Briten Henry Searle in vier Sätzen.

Das bislang einzige Aufeinandertreffen entschied Zverev 2021 bei den Australian Open in vier Durchgängen für sich.

Zverev vs. Giron im Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Marcos Giron gibt es ab ca. 17:30 Uhr im Livestream bei Amazon Prime.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon