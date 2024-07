Wimbledon 2024 live: Carlos Alcaraz vs. Ugo Humbert im Livestream

Carlos Alcaraz und Ugo Humbert treffen im Achtelfinale von Wimbledon 2024 aufeinander. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr MESZ live in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.07.2024, 17:55 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Ugo Humbert haben noch nie gegeneinander gespielt

Es wird die erste Begegnung zwischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz und Ugo Humbert werden. Und obwohl der Spanier als Favoritin in die Partie geht, so hat er sich doch in der dritten Runde gegen Frances Tiafoe sehr schwer getan.

Humbert, an Position 16 gesetzt, musste allerdings auch schon zweimal über die volle Distanz gehen: gleich zum Auftakt gegen Alexander Shevchenko und dann auch in Runde drei gegen Brandon Nakashima.

