Wimbledon 2024 live: Jan-Lennard Struff vs. Daniil Medvedev im Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft bei der Fortsetzung in der dritten Runde von Wimbledon 2024 auf Daniil Medvedev. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2024, 08:31 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft auf Daniil Medvedev

Jan-Lennard Struff bekommt es in der dritten Runde von Wimbledon mit Daniil Medvedev zu tun. Beide Spieler gingen in der zweiten Runde über vier Sätze und mussten dabei hart für das Weiterkommen kämpfen. Am Freitag führte die russische Nummer eins bereits 2:0 nach Sätzen, ehe der gebürtige Warsteiner nach Sätzen verkürzen konnte. Anschließend ließ der Regen beim Stand von 1:1 im vierten Satz das Weiterspielen nicht mehr zu.

Daher geht es heute mit der Wiederaufnahme der Partie beim Stand von 1:6, 3:6, 6:4, 1:1 in eine Entscheidung. Im Head to Head der beiden Kontrahenten liegt Medvedev mit 5:1 voran, siegte 2021 bereits am selben Ort gegen Jan-lennard Struff in der ersten Runde und benötigte dafür vier Sätze.

Struff vs. Medvedev im Livestream

Die Match-Fortsetzung zwischen Jan-Lennard Struff und Daniil Medvedev gibt es ab ca. 12:30 Uhr im Livestream bei Amazon Prime.

