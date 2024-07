Wimbledon 2024 live: Jan-Lennard Struff vs. Zhizhen Zhang im Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der zweiten Runde von Wimbledon 2024 auf Zhizhen Zhang. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2024, 21:29 Uhr

Nach seinem Erstrundenerfolg gegen Fabia Maroszan, wartet nun mit Zhizhen Zhang eine weitere anspruchsvolle Aufgabe. Der Chinese hat zuletzt gute Leistungen auf dem Rasen gezeigt, konnte in Halle erst im Halbfinale von Jannik Sinner gestoppt werden.

Auf dem Rasen haben sich beide Spieler im vergangenen Jahr bereits getroffen. In Stuttgart setzte sich Jan-Lennard Struff 6:1, 6:4 in der ersten Runde durch und erreichte anschließend das Endspiel. Einige Wochen zuvor siegte Struff ebenfalls in der zweiten Qualifikationsrunde von Miami.

Struff gegen Zhang im Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Zhizhen Zhang gibt es ab ca. 13:30 Uhr im Livestream bei Amazon Prime.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon