Wimbledon 2024: Lokalmatadorin Emma Raducanu in Runde zwei

Zuletzt zeigte Emma Raducanu wieder stärkere Leistungen. Auch in Wimbledon hat die Brtin vor den heimischen Fans die zweite Runde erreicht. Allerdings war ihr Auftritt eher mau.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2024, 21:16 Uhr

Emma Raducanu hatte zu Beginn des Matches gegen Renata Zarazua ein wenig zu kämpfen, konnte sich aber letztlich gegen die mexikanische Lucky Loserin durchsetzen.

Raducanu trifft nun auf Mertens

Erst am Nachmittag erfuhr Raducanu, dass sie nicht auf die an Nummer 22 gesetzte Ekaterina Alexandrova treffen würde, da die Russin krankheitsbedingt aus dem Turnier zurückgezogen hatte. Stattdessen traf Raducanu auf die Nummer 98 der Weltrangliste, Zarazua, und behieltmit 7:6 (0), 6:3 die Oberhand. Allerdings war es nicht gerade die überzeugendste Leistung der US-Open-Siegerin von 2021: 17 Winner standen 30 unerzwungene Fehler gegenüber. Dennoch reichte es für Raducanu.

Für die 21-jährige Britin war es das erste Match in Wimbledon seit 2022. Im vergangenen Jahr hat sie das Turnier verletzungsbedingt verpasst. In der 2. Runde trifft Raducanu auf die Nummer 33 der Welt, Elise Mertens, die Noa Hibino in drei Sätzen mit 2:6, 6:2, 6:4 besiegte.

