Wimbledon 2024: Rybakina und Pegula zum Auftakt gnadenlos

Elena Rybakina und Jessica Pegula sind mit souveränen Zwei-Satz-Erfolgen in die zweite Runde von Wimbledon 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2024, 15:22 Uhr

© Getty Images Elena Rybakina ist in Wimbledon 2024 standesgemäß gestartet

Die Wimbledon-Siegerin von 2022 und die Triumphatorin von Berlin vor wenigen Tagen sind fast im Gleichschritt in die zweite Runde des Wimbledon-Turnioers 2024 eingezogen. Dabei hatte es Jessica Pegula gegen ihre Landsfrau Ashlyn Krueger besonders eilig - und brachte ihr 6:2 und 6:0 sogar noch vor der Regenunterbrechung über die Bühne, die den Spielbetrieb im All England Lawn Tennis Club kurz nach Mittag ins Wanken gebracht hatte.

Davon unberührt war Elena Rybakina allemal. Die Kasachin, vor zwei Jahren Titelträgerin in Wimbledon, verlor gegen Elena-Gabriela Ruse auf dem überdachten Court 1 zwar gleich ihr erstes Aufschlagspiel, ließ ihrer rumänischen Gegnerin danach aber kaum Luft zum Atmen. Am Ende stand es 6:3 und 6:1 für Rybakina, die am Donnerstag auf Laura Siegemund trifft.

Pegula muss auf ihre Gegnerin noch warten. Für die Berlin-Siegerin geht es entweder gegen Xinyu Wang oder Viktoria Tomova.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen