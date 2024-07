Wimbledon 2024: Sinner gewinnt gegen Hanfmann in vier Sätzen

Yannick Hanfmann hat sich tapfer gewehrt und den Weltranglisten-Ersten durchaus gefordert: Letztlich gewann Jannik Sinner gegen den Deutschen allerdings mit 6:3, 6:4, 3:6 und 6:3 in der ersten Runde von Wimbledon.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2024, 21:42 Uhr

Über das gesamte Match hat sich der unterlegene Deutsche nicht viel vorzuwerfen – so auch gleich zu Beginn. Hanfmann beginnt aggressiv beim Return und versucht immer wieder, Tempowechsel einzustreuen. Gerade mit dem Stopp-Ball ist Hanfmann auf dem etwas rutschigen Rasen erfolgreich. Sogar eine Breakchance für Hanfmann kann er sich erspielen. Aber Sinner bleibt konzentriert – und als sich bei dem Deutschen dann doch etwas mehr Fehler einschleichen, schlägt die Nummer eins der Welt eiskalt zu. Mit einem Break und dem Satzgewinn zum 6:3 im ersten Satz.

Plötzlich führt der Deutsche mit 4:0

Im zweiten Satz braucht Sinner nicht so lange, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Gleich im zweiten Aufschlagspiel Hanfmanns kann der Südtiroler ein Break landen und geht mit 2:1 bei eigenem Service in Führung. Hanfmann bleibt aber dran. Er hat direkt danach drei Breakchancen, kann diese jedoch nicht nutzen und Sinner bestätigt das Break dank seines guten Aufschlags. Den Satz bringt Sinner ähnlich wie in Satz eins souverän zum 6:4 nach Hause.

Wer jetzt aber dachte, dass es damit entschieden war, irrt. Hanfmann zeigt, dass er nicht nettes Beiwerk für den Branchenprimus sein wollte. Er holt gleich zu Beginn des dritten Satzes sein erstes Break im Match und geht mit 3:0 in Führung. Und es wurde noch besser: Hanfmann trifft plötzlich fast jeden Fall und schafft gar das Doppelbreak zum 4:0. Mit einem spektakulären Satzball bei 5:3 und 40:30 entscheidet Yannick Hanfmann den dritten Satz tatsächlich für sich.

Jannik Sinner: Bei geschlossenem Dach voll konzentriert

Danach wird das Dach geschlossen und es geht in den vierten Durchgang. Nach einem erneuten Einspielen zeigt sich Jannik Sinner aber hochkonzentriert. Im Gegensatz zu Durchgang drei geht die Tür für Hanfmann nicht mehr auf. Sinner sichert sich das Break zum 3:1 und lässt danach nichts mehr anbrennen. Hanfmann spielt nicht wirklich schlechter, Sinner ist halt einfach nur konzentrierter.

So hieß es am Ende 6:3, 6:4, 3:6 und 6:3 für den Südtiroler. Ein Ergebnis und vor allem ein Match, mit dem aber auch Yannick Hanfmann mit erhobenem Haupt den Platz verlassen konnte.

