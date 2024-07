Wimbledon 2024: Sinner und Alcaraz auch an „fanfreien“ Tagen begehrt

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner werden das Wimbledon-Turnier 2024 im Gleichschritt bestreiten. Am Samstag sind sie sich nur kurz über den Weg gelaufen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.06.2024, 10:34 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nicht in Weiß darf Jannik Sinner nur im Trainingszentrum Aorangi Park üben

Beinahe wären Jannik Sinner und Carlos Alcaraz nach Ende ihrer jeweiligen Trainingseinheiten ineinander gelaufen. Hätte sich nicht um die beiden jungen Stars der Szene eine Menschentraube gebildet, die nach Autogrammen und Selfies begehrte. Und das an einem Tag, an dem der All England Lahn Tennis Club eigentlich nur für Spieler, Coaches und die Heerscharen an Journalisten geöffnet war, die am Media Day so viele Stimmen als möglich einfangen wollten.

© privat/tennisnet Irgendwo unter den Fans findet sich auch Carlos Alcaraz

Es ist natürlich eine lästige Verpflichtung für die Profis, aber diese kann man auch so lakonisch gelassen ertragen wie Angelique Kerber, die sich von der Presserunde mit einem „Und weiter geht’s …“ in Richtung der TV-Kameras verabschiedete.Kerber hatte früher am Nachmittag mit Landsfrau Jule Niemeier geübt, vom Feeling her hatte die Siegerin von 2018 eigentlich ein ganz gutes Gefühl (Zitat Andreas Möller - Angelique Kerber hat es nur sinngemäß gleich formuliert).

Sinner „nur“ auf Court 1 angesetzt

Alexander Zverev hat sich auf Court 4 ein wenig an Sebastian Korda gerieben. Und es muss so gut gelaufen sein, dass sich die deutsche Nummer eins zum ersten Mal überhaupt in Wimbledon etwas zutraue. Man müsse den Rasen lieben, erklärte Zverev im englischen Teil seiner Pressekonferenz. Und er habe diese Liebe nun endlich entwickelt. Das sollte sich zumindest in einem erfolgreichen Start am Dienstag gegen Roberto Carballes Baena niederschlagen.

Der Montag aber gehört Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Der Spanier wird als Titelverteidiger traditionell den Centre Court eröffnen, Spinners Partie gegen Yannick Hanfmann haben die Veranstalter auf den Court 1 gelegt.

Dass Sinner diese Aufgabe als sehr schwierig einschätzte, versteht sich von selbst. Nicht thematisiert wurde ein mögliches Zweitrunden-Treffen mit Matteo Berrettini. Das würde aber sehr sicher auf dem Centre Court stattfinden.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon