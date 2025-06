Wimbledon 2025: Alcaraz eröffnet am Montag, Zverev im dritten Match

Carlos Alcaraz wird am Montag traditionell den Centre Court in Wimbledon eröffnen. Der Court 8 wird fest in deutschsprachiger Hand sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2025, 10:55 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz wird am Montag den Centre Court in Wimbledon 2025 eröffnen

Die schöne Tradition, dass der Titelverteidiger in Wimbledon auch das erste Match des Turniers auf dem Centre Court bestreitet, wird natürlich auch 2025 fortgeführt. Und also trifft Carlos Alcaraz um 13:30 Uhr Ortszeit eben dort auf Fabio Fognini. Danach gibt es die Begegnung zwischen Katie Boulter und Paula Badosa, ehe Alexander Zverev auf Arthur Rinderknech treffen wird.

Aryna Sabalenka muss am Montag auf Court 1 ran. Die Weltranglisten-Erste spielt gegen die kanadische Qualifikantin Carson Branstine. Danach bekommt es Jacob Fearnley mit Joao Fonseca zu tun.

Aus deutschsprachiger Sichet ist vor allem Court 8 interessant. Eva Lys eröffnet dort um 11 Uhr Ortszeit gegen Yue Yuan aus China. Danach spielt Laura Siegemund gegen Peyton Stearns. Im dritten Match treffen Jan-Lennard Struff und Filip Misolic aufeinander. Und den Abschluss erledigen dann Gabriel Diallo und Daniel Altmaier.

Ein paar Matches auf den kleineren Plätzen sind in jedem Fall sehenswert: Auf Court 2 beginnt Daniil Medvedev gegen Benjamin Bonzi, im vierten Match ebendort muss sich Taylor Fritz mit Giovanni Mpetshi Perricard beschäftigen. Olympiasiegerin Qinwen Zheng wurde im vierten Match auf Court 3 angesetzt - es geht gegen Katerina Siniakova. Ein früher Schlager könnte die letzte Partie auf Court 12 werden: Da trifft Marketa Vondrousova auf McCartney Kessler. Beide sind mit einem Turniersieg im Rücken nach Wimbledon 2025 angereist.

Hier das Spielplan für den Montag