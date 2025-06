Wimbledon 2025: Alle Infos, TV, Auslosung, Preisgeld, Favoriten

Ab dem 30.06.2025 geht es in Wimbledon wieder um den prestigeträchtigsten Titel im Tennissport. Hier findet Ihr alle Informationen über das dritte Major des Tennisjahres.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2025, 19:35 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Novak Djokovic haben die letzten beiden Endspiele in Wimbledon bestritten

Wimbledon 2025 - wer sind die Favoriten?

Carlos Alcaraz hat die letzten beiden Titel in Wimbledon geholt, jeweils im Endspiel gegen Novak Djokovic. Der Spanier ist auch in diesem Jahr der große Favorit - zumal Alcaraz nach seinem Triumph bei den French Open auf dem Rasen im Queen´s Club gleich noch einmal nachgelegt hat. Djokovic selbst ist natürlich auch im engeren Favoritenkreis zu sehen, ebenso wie Jannik Sinner. Ob Halle-Champion Alexander Bublik auch in Wimbledon die lange Distanz gehen kann? Das wird sich weisen. Auch Alexander Zverev hat an der Church Road bislang keine überragenden Ergebnisse geliefert.

Bei den Frauen ist die Gemengelage komplett unübersichtlich. Marketa Vondrousova, Wimbledon-Siegerin 2023, hat sich mit dem Erfolg in Berlin plötzlich wieder selbst ins Spiel gebracht. Titelverteidigerin Barbora Krejcikova dagegen hat mit ihrem Körper mehr zu kämpfen als mit ihren Gegnerinnen. Vielleicht gelingt aber auch Aryna Sabalenka endlich der Durchbruch auf Rasen. Coco Gauff reist mit dem Titel in Roland-Garros im Gepäck an, hat aber in Berlin schon in Runde eins verloren.

Wer überträgt Wimbledon live im Livestream?

Alle Matches aus Wimbledon 2025 gibt es bei Amazon Prime im Livestream.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung findet am Freitag, 27.06.2025, statt.

Wie viel Preisgeld gibt es in Wimbledon 2025 zu gewinnen?

Das Preisgeld teilt sich wie folgt auf (alle Angaben in Englischen Pfund):

Champion 3.000.000.- Finale 1.520.000.- Halbfinale 775.000.- Viertelfinale 400.000.- Achtelfinale 240.000.- Dritte Runde 152.000.- Zweite Runde 99.000.- Erste Runde 66.000.-