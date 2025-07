Wimbledon 2025: Cash und Glasspool feiern Heimsieg!

Julian Cash und Lloyd Glasspool haben den Doppel-Wettbewerb in Wimbledon 2025 gewonnen. Die beiden Briten besiegten David Pel und Rinky Hijikata mit 6.2 und 7:6 (3).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.07.2025, 15:46 Uhr

Man hat schon ausgelassenere Jubelszenen gesehen als jene am Centre Court von Wimbledon kurz nach halb drei Uhr Ortszeit am Samstag. Denn Julian Cash und Lloyd Glasspool feierten ihren ersten Wimbledon-Sieg nachgerade geschäftsmäßig. Dabei hatte es vor allem der zweiten Satz beim 6:2 und 7:6 (3) gegen David Pel und Rinky Hijikata richtig in sich.

Cash und Glasspool lagen nämlich schon mit Satz und Break vorne, ehe sie das Rebreak zum 4.4 hinnehmen mussten. Im Tiebreak gingen sioe erneut in Führung, Rinky Hijikata erlediget beinahe alleine ein kleines Comeback. David Pel dagegen wurde zum Verlierer des Tages: Beim Stand von 3:4 gab der Niederländer beide Aufschläge ab, den ersten mit einem Doppelfehler. Diesen Vorteil ließen sich die beiden Lokalmatadoren nicht mehr nehmen.

Die Briten haben damit die Anzahl ihrer Doppel-Champions im Vergleich zum vergangenen Jahr verdoppelt: Da hatte nämlich Henry Patten gemeinsam mit dem Finnen Harri Heliovaara den Titel in Wimbledon geholt.