Wimbledon 2025: Cobolli stoppt Cilic und erreicht erstes Major-Viertelfinale

Hamburg-Champion Flavio Cobolli ist mit einem Vier-Satz-Erfolg gegen Marin Cilic in Wimbledon erstmals in das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 15:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Flavio Cobolli steht erstmals im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers

Die Brise war steif am Montagvormittag, als Marin Cilic und Flavio Cobolli den No. 2 Court im All England Lawn Tennis Club betreten haben. Zum letzten Einzel-Match, das während des Wimbledon-Turniers bei den Männern auf diesem Platz ausgetragen wird. Und es war Cobolli, der mit diesen Bedingungen besser zurecht kam, mit 6:4, 6:4, 6:7 (4) und 7:6 (3) gegen den Finalisten von 2017 in die Runde der letzten acht einzog. Eine Premiere für den Italiener: So weit ist er bei einem der vier größten Turniere im Tennissport noch nie gekommen.

Dabei hatte man vor der Partie eigentlich eher Marin Cilic vorne gesehen - unabhängig von der Setzung. Cilic war ja nicht vorgereiht in das Turnier gegangen, Cobolli als Nummer 22. Aber In Runde zwei hatte Cilic seine gesamte Klasse noch einmal aufblitzen lassen, mit Jack Draper die größte britische Hoffnung geschlagen.

Cobolli womöglich gegen Djokovic

Die ersten beiden Durchgänge gingen indes unspektakulär an Cobolli. Der dann im zwölften Spiel es dritten Aktes zwei Satzbälle abwehren musste. Und sich ins Tiebreak rettete. Den eröffnete Cilic gleich mit einem eher einfachen Vorhandfehler, kämpfte sich aber zurück. Bei 4:2 für den Kroaten wurden die Seiten gewechselt. Cobolli schaffte zwar noch einmal den Ausgleich, aber Cilic schrieb mit drei Punkten in Folge erstmals so richtig an. Für Flavio Cobolli war es der erste Satzverlust im Turnier überhaupt.

Im vierten Satz sah es dann endgültig nach einer Wende aus: Cilic nahm Cobolli dessen Aufschlag zum 4:3 ab, kassierte aber umgehend des Re-Break. Wieder ging es in ein Tiebreak. Und diesmal hatte der Italiener die Nase vorne.

Im Viertelfinale könnte es für Cobolli nun gegen Novak Djokovic gehen. Der muss zuvor allerdings noch gegen Alex de Minaur gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon