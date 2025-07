Wimbledon 2025: Novak Djokovic zu stark für Dan Evans

Novak Djokovic ist mit einem sicheren 6:3, 6:2 und 6:2 gegen Daniel Evans in die dritte Runde von Wimbledon 2025 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2025, 16:28 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic ist souverän in die dritte Runde von Wimbledon 2025 eingezogen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker

Ein netter Donnerstagnachmittag im Büro war das für Novak Djokovic. Keine Unsicherheiten hinsichtlich der Anfangszeit seines Arbeitstages, herrliches Wetter, volle Tribünen - und ein Gegner, der wunderbares Tennis zu spielen vermag. Aber im jetzigen Stadium seiner Karriere keine Gefahr für einen konzentrierten Novak Djokovic ist. Dennoch wird auch Daniel Evans die knapp zwei Stunden auf dem Centre Court von Wimbledon genossen haben, ehe das 6:3, 6:2 und 6:0 für Djokovic feststand.

Auf den siebenmaligen Wimbledon-Champion wartet nun ein Landsmann, nämlich Miomir Kecmanovic. Eben der hatte sich schon früher am Donnerstag gegen Jewsper de Jong in vier Sätzen gewonnen. Auch in diesem Treffen ist davon auszugehen, dass die Aura von Novak Djokovic schon mal die halbe Miete für einen Erfolg ist.

Zu den frühen Siegern am Donnerstag gehörten auch noch der junge Tscheche Jakub mensik, der gegen Marcus Giron aus den USA ebenso in vier Sätzen gewinnen konnte wie Alex de Minaur gegen Arthur Cazaux. Auch Zverev-Bezwunger Arthur Rinderknech steht in der dritten Runde. Der Franzose brachte die gestern unterbrochene Partie gegen Cristian Garin in fünf Sätzen über die Distanz.

Jack Draper und Jannik Sinner, auf die Djokovic im Viertel- bzw. Halbfinale treffen könnte, sind erst später im Einsatz.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon