Wimbledon 2025: Sebastian Ofner - Von Müdigkeit keine Spur

Sebastian Ofner spielt morgen in der dritten Runde von Wimbledon 2025 gegen Grigor Dimitrov. Spielerisch und körperlich ist der Steirer für jede Schandtat bereit.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.07.2025, 10:30 Uhr

© Getty Images Sebastian Ofner hat nun Grigor Dimitrov vor der Brust

Sebastian Ofner sagt, wie es ist. Und so führte der Steirer nach seiner Niederlage gegen Karen Khachanov in der zweiten Runde der French Open vor wenigen Wochen aus, dass im fünften Satz sein tank einfach leer gewesen sei. Aber die Terre Battue in Paris ist längst abgehakt, Ofner ist trotz seiner auf Rasen akuten Probleme mit den operierten Fersen an Fitness sogar noch dazu gewonnen.

Wäre ein fünfter Satz gegen Tommy Paul also haarig geworden? Zumindest aus körperlicher Sicht nicht, erklärte Ofner am Donnerstagabend in seiner kleinen Presserunde. Von Müdigkeit keine Spur, quasi. Und das, obwohl Sebastian Ofner nicht gut in die Partie gekommen ist. Da seien mehrere Faktoren zusammengekommen, sagte der 29-Jährige, aber die waren ausschließlich spielerischer Natur. Ofner ließ dennoch den Physio kommen - einfach um ein bisschen Zeit zu gewinnen.

Ofner wieder in den Top 150

Danach ging es besser, das frühe Break im zweiten Satz hat geholfen, dass Paul nach einem unglücklichen Schritt ebenfalls die Hilfe des medizinischen Personals in Anspruch nehmen musste, war indes nur für eine kurze Zeit relevant. Der US-Amerikaner wollte dies auch nicht als Ausrede nehmen, er lobte Ofner dafür, dass dieser in engen Situationen fantastisch serviert hätte.

Mit dem Einzug in die dritte Runde von Wimbledon hat sich Sebastian Ofner jedenfalls wieder unter die Top 150 der Welt gespielt. Der Ausfall der Punkte für Mallorca 2024 ist beinahe kompensiert, sollte es noch weiter gehen, stünde ein Platz um 120 in Aussicht. Aber da wird Grigor Dimitrov natürlich etwas dagegen haben.

Dimitrov mit körperlichen Problemen

Der Bulgare war ja mit einigen Fragezeichen nach Wimbledon 2025 gekommen. In Roland-Garros hatte Dimitrov gegen Ethan Quinn in Runde eins aufgeben müssen, das war ihm auch schon bei den Australian Open im Auftaktmatch gegen Francesco Passaro passiert. Und auch in Dubai gegen Christopher O´Connell. Andererseits: Gegen Corentin Moutet hat Ofner am Donnerstag nur vor Spielfreude nur so gesprüht, es war das erwartet unterhaltsame Match zweier Feingeister mit natürlich komplett unterschiedlichen Spielideen.

Gegen Dimitrov hat Ofner noch nie gespielt, der Lohn für einen möglichen Erfolg könnte neben 240.000.- Englische Pfund ein Treffen mit Jannik Sinner werden. Da wäre es umso wichtiger, dass Sebastian Ofner noch viel in seinem Tank hat.

