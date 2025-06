Wimbledon 2025: Star-Aufgebot schon in der Qualifikation

Vor allem bei den Frauen hat die Qualifikation für Wimbledon 2025 prominente Namen zu bieten. Wie etwa die Halbfinalistin der French Open.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2025, 09:15 Uhr

© Getty Images Lois Boisson muss sich für Wimbledon 2025 erst qualifizieren

Die Männer haben ja schon gestern die erste Runde der Qualifikation für Wimbleodn 2025 hinter sich gebracht, heute starten die Frauen. Und da ist eine Athletin ganz oben in der Setzliste, die zuletzt in Roland-Garros für Furore gesorgt hat: Lois Bosisson. Die Französin hat in Paris das Halbfinale erreicht - und dem Vernehmen nach um eine Wildcard für Wimbledon angesucht. Boisson steht also ganz oben im Quali-Tableau und trifft auf die Kanadierin Carson Branstine.

Apropos: Gleich im Match darunter ist mit Bianca Andreesca die US-Open-Siegerin von 2019 vermerkt. Andreescau startet gegen Laura Pigossi aus Brasilien und könnte im Falle eines Sieges eben auf Lois Boisson treffen. Auch Taylor Townsend, die in Wimbledon im vergangenen Jahr das Doppel an der Seite von Katerina Siniakova gewinnen konnte, ist im 128er-Raster vermerkt.

Aus deutscher Sicht könnte es in Runde zwei zum Duell zwischen Ella Seidel und Jule Niemeier kommen. Dann nämlich, wenn Seidel ihre Auftaktpartie gegen Kayla Day gewinnt und Niemeier die ihre gegen die Japanerin Mai Hontama. Darüber hinaus versuchen sich auch noch Mona Barthel und Tamara Korpatsch an der Qualifikation.

Zwei Österreicherinnen sind auch am Start: Sinja Kraus trifft aus die US-Amerikanerin Whithney Osuigwe. Und Julia Gravher spielt gegen Amarni Banks aus Großbritannien.