Wimbledon 2025: Tag 3 - Was kann die brasilianische Community in London?

Der dritte Tag in Wimbledon 2025 steht an. Und ermangelt jetzt schon Prominenz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.07.2025, 00:31 Uhr

© Getty Images Joao Fonseca trifft heute auf Jensen Brooksby

Match des Tages: Joao Fonseca vs. Jenson Brooksby

Ja, wir sollten den Tag auf Court 12 beginnen. Ab 11 Uhr Ortszeit wird sich nämlich zeigen, wie stark die brasilianische Community in London ist. In Roland-Garros hat das zuletzt ziemlich gut funktioniert, bis Joao Fonseca von Jack Draper auseinandergenommen wurde. Jenson Brooksby ist aber auch ein spannendes Kapitel in der jüngeren Tennisgeschichte. Und nach dem Einzug ins Endspiel von Eastbourne in der vergangenen Woche könnte der US-Amerikaner sogar als leichter Favorit in dieses Match gehen.

Upset-Alert: Cameron Norrie (UKR) vs. Frances Tiafoe (USA/12)

Wäre das eine wirkliche Überraschung? Gemessen an dem, was wir an den ersten beiden Tagen in Wimbledon gesehen haben: eher nicht. Aber was soll man machen? Wenn kaum gesetzte Spieler mehr im Tableau vertreten sind, dann backen wir auch in Sachen Überraschung kleinere Brötchen. Wir wollen allerdings nicht vergessen: Big Foe war zuletzt in Paris gut drauf, hat es bis ins Achtelfinale geschafft.

Ein Dach über dem Kopf: Sabalenka, Alcaraz, Raducanu

Aryna Sabalenka eröffnet um 14:30 MESZ gegen Marie Bouzkova, hier ist keine Überraschung zu erwarten. Auch nicht bei Carlos Alcaraz gegen Oliver Target, auch wenn der Brite ohne ATP-Erfahrung ein spannender Spieler ist. Im dritten Match auf dem Centre Court wird sich dann Emma Raducanu gegen Marketa Vondrousova verabschieden. Auf Court 1 folgen auf Norrie und Tiafoe im zweiten Match nach 14 Uhr MESZ Katie Boulter und Solana Sierra, ehe dann mit Taylor Fritz und Gabriel Diallo zwei Turniersieger der letzten Wochen den Tag abschließen.

Man spricht Deutsch:

Laura Siegemund eröffnet den Court 14 um 12 Uhr MESZ gegen Leylah Fernandez, direkt gefolgt von Kevin Krawietz und Tim Pütz. „KraPütz“ spielen gegen Rohan Bopanna und Sander Gille. Und wieder im Anschluss trifft Eva Lys auf Linda Noskova. Einmal über den Gehweg im All England Lawn Tennis Club befindet sich der Court 18 - und da trifft sich Jan-Lennard Struff im dritten Match des Tages mit Félix Auger-Aliassime.

Hier der Spielplan für Mittwoch