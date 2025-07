Wimbledon: Britisches Märchen geht weiter - Cash/Glasspool erreichen Doppel-Finale

Die märchenhafte Siegesserie von Julian Cash und Lloyd Glasspool auf heimischem Boden geht weiter. Die beiden Briten stehen nun auch in Wimbledon im Finale.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.07.2025, 21:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Julian Cash und Lloyd Glasspool wirken derzeit fast unschlagbar.

Das britische Duo nutzte die Energie des begeisterten Heimpublikums und besiegte am Donnerstag die an Nummer vier gesetzten Marcel Granollers und Horacio Zeballos im Halbfinale mit 6:3 und 6:4. Nach aufeinanderfolgenden Titelgewinnen im Queen's Club und in Eastbourne gehen Cash und Glasspool mit einer Serie von 13 ungeschlagenen Spielen in ihr erstes großes Finale.

Im Viertelfinale hatten Cash und Glasspool bereits die Titelverteidiger Harri Heliovaara und Henry Patten ausgeschaltet. Im Kampf um ihren ersten Grand Slam-Triumph wird das Lokalmatadoren-Duo am Samstag auf Rinky Hijikata und David Pel treffen.

Die australisch-niederländische Paarung wehrte gegen die topgesetzten Marcelo Arevalo und Mate Pavic zwei Matchbälle ab und setzte sich schließlich in einem hochspannenden Match mit 6:7(2), 7:6(5), 7:6(9) durch. Für Hijikata und Pel ist Wimbledon 2025 überhaupt das erste Turnier als Duo.

Rinky Hijikata hatte seinen ersten Major-Titel bei den Australian Open 2023 mit seinem Landsmann Jason Kubler geholt. Der Niederländer David Pel konnte wiederum erst einen einzigen Titel auf der Doppel-Tour einfahren (2021 in Bastad mit Partner Sander Arens) und war in der Doppel-Weltrangliste bislang nie höher als auf Rang 70 gereiht.

Hier das Herren-Doppel-Tableau