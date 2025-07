Wimbledon 2025: Tag 8 - Ja, Meddy, auch wir lieben Marin!

Der achte Tag in Wimbledon 2025 steht an. Und wir feiern einen Veteranen. Mindestens!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2025, 21:45 Uhr

Match des Tages: Jannik Sinner (ITA/1) vs. Grigor Dimitrov (BUL/19)

Die erste gute Nachricht ist ja schon mal, dass Grigor bislang unfallfrei durch dieses Turnier gekommen ist. Bei den Australian Open und in Roland-Garros musste der bulgarische Filigran ja aufgeben. Und vor allem der Vortrag gegen Corentin Moutet fiel wie erwartet höchst unterhaltsam aus. Diesen Anspruch hegt Jannik nur beim Skifahren. Auf dem Tennis-Court will er in erster Linie gewinnen. Am liebsten schnell und schmucklos.

Upset-Alert: Lorenzo Sonego vs. Ben Shelton (USA/10)

Das ist ein Tipp ohne viel Selbstvertrauen. Denn vielleicht hat Lore ja sein gesamtes Pulver schon am Freitag auf dem Court 14 gegen Brandon Nakashima verschossen. Da hat er ein richtig feines Comeback hingelegt, im Match-Tiebreak dann noch souverän gewonnen. Ben Shelton hat die Hürde Marton Fuscovics ohne viel Anlauf und Schwierigkeiten genommen. Aber: Gerade bei Majors ist Sonego alles zuzutrauen. Ben Shelton aber auch.

Honorable Mention: Marin Cilic

Wir gehen voll mit Daniil Medvedev. Der hat in Roland-Garros gesagt, dass er Marin Cilic liebt. Als Person und für dessen nie erlöschende Leidenschaft für den Tennissport. Und auch wenn Meddy in den letzten Monaten nicht jeden Ball so trifft wie gewünscht: Da hat er natürlich unsere hundertprozentige Zustimmung. Sorry, Flavio (Cobolli)

Ein Dach über dem Kopf: Djokovic, Andreeva, Swiatek

Novak Djokovic und Alex de Minaur eröffnen den Centre Court um 14:30 Uhr MESZ, gefolgt von Mirra Andreeva und Emma Navarro. Den Abschluss machen eben Jannik und Grigor. Auf dem No. 1 Court starten schon um 14 Uhr MESZ Ekaterina Alexandrova und Belinda Bencic, danach dürfen Shelton und Sonego ran. Und da wäre dann noch Iga Swiatek gegen Clara Tauson im Programm.

Man spricht Deutsch:

Da ist auf Erwachsenen-Ebene gar nicht mal so viel los. Aber zwei Juniorinnen wollen im Einzel ins Achtelfinale: Die Osttirolerin Lilli Tagger trifft im vierten Match auf Court 18 auf Lea Nilsson aus Schweden. Und Julia Stusek beschließt Court 7 gegen die Bulgarin Elizara Yaneva.

Hier der Spielplan für den Montag