Wimbledon: Alcaraz muss gegen Tiafoe über fünf Sätze gehen

Titelverteidiger Carlos Alcaraz ist nur mit größter Mühe in das Achtelfinale in Wimbledon 2024 eingezogen. Alcaraz gewann gegen Frances Tiafoe mit 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (2) und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2024, 18:29 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz am Freitag in Wimbledon

Das war eng für Carlos Alcaraz. Denn der Spanier musste gegen Frances Tiafoe sein ganzes Können aufbieten, um das Achtelfinale in Wimbledon 2024 zu erreichen. Vor allem in vierten Satz hatte Tiafoe Chancen, die ganz große Sensation zu schaffen. Am Ende war es aber Alcaraz, der mit 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (2) und 6:2 gewann.

Nachdem er den Satzausgleich geschafft hatte, übernahm Alcaraz aber das Kommando auf dem Centre Court. Wo von Beginn an unter geschlossenem Dach gespielt wurde. Auf seinen nächsten Gegner muss der dreimalige Major-Champion noch warten - denn die Partie zwischen Brandon Nakashima und Ugo Humbert wurde vom Regen unterbrochen.

Früher am Nachmittag hatte sich Tommy Paul überraschend deutlich mit 6:3, 6:4 und 6:2 durchgesetzt. Paul trifft im Achtelfinale in jedem Fall auf einen Routinier: Denn es geht entweder gegen Fabio Fognini oder Roberto Bautista-Agut.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon